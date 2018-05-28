推廣嬰幼兒閱讀　新竹贈送免費閱讀禮袋

Bookstart嬰幼兒閱讀推廣精彩系列活動「悅讀FUN一夏」，自即日起至8月26日止將舉辦3場書展、3場親子講座以及贈送閱讀禮袋等活動；縣長邱鏡淳今(28)日表示，為確實擴展嬰幼兒閱讀及在地資源整合政策，首度串聯有兒科部門的竹北東元綜合醫院及湖口仁慈醫院，推廣新生兒至圖書館兌換閱讀禮袋，落實家庭親子共讀，讓嬰幼兒從閱讀開始奠定及培養增進知識的能力。

文化局張宜真局長表示，Bookstart嬰幼兒閱讀推廣，希望父母重視教育，陪伴孩子透過逐字朗讀方式陪伴閱讀；英美國家在Bookstart嬰幼兒閱讀推廣宣言中說明係以孩子為本位，挑選經典優質圖畫書，製作免費閱讀禮袋，發送給有嬰幼兒的家庭，從寶寶出生開始和好書產生第一次美好的接觸，成為終身享受閱讀的愛書人。