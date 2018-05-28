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新經濟移民法遭批搶飯碗　國發會：不影響國人薪資

記者彭夢竺／台北報導2018/05/28 17:11
▲國發會近期積極推動新經濟移民法，卻遭到批評是搶飯碗，對此，國發會表示，該法必須符合薪資門檻與工作資格要件，並不會影響國人的就業與薪資。（圖／NOWnews資料照）
▲國發會近期積極推動新經濟移民法，卻遭到批評是搶飯碗，對此，國發會表示，該法必須符合薪資門檻與工作資格要件，並不會影響國人的就業與薪資。（圖／NOWnews資料照）

國發會近期積極推動新經濟移民法，國民黨立院黨團今（28）日召開記者會批評，該法是製造更多廉價外勞搶飯碗，無助於延攬國外專業白領人才；對此，國發會回應，該法適用對象涵蓋外國專業人才、中階技術人力、投資移民及海外國人及其後代，必須符合薪資門檻與工作資格要件，並不會影響國人的就業與薪資。

為解決國內人才及人力缺口，並充裕國內人口，調整人口結構，以提升國家競爭力，國發會推動新經濟移民法，卻遭到國民黨團批評，該法只是製造更多廉價外勞搶飯碗，無助於延攬國外專業白領人才，是披著糖衣的假移民法。

對此，國發會指出，該法的規畫適用對象涵蓋外國專業人才、中階技術人力、投資移民及海外國人及其後代，特別在延攬引進外國專業人才部分，行政院已於今年2月8日實施「外國專業人才延攬及僱用法」，並藉由本法放寬一般專業人才的工作資格條件，以及提供類國民待遇友善環境等，絕非藍委所提新經濟移民法只在引進低階勞動人力。

國發會強調，外國中階技術人力的引進，必須符合薪資門檻與工作資格要件，以中階產業技術人力而言，薪資門檻初步規畫參考「技術員、助理專業人員、技藝有關及機械設備操作人員」平均總薪資41,393元，也將訂定產業別配額及總量管制，並須經雇主公告一定期間內，國內確有聘僱必要者，不會影響國人就業機會與薪資水準。

關鍵字國發會新經濟移民法人才薪資就業外勞
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