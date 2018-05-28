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「靠北三小」怒槓館長　段宜康嗆：他肌肉大就不能罵？

生活中心／綜合報導2018/05/28 17:18
▲「靠北三小」怒槓館長，段宜康嗆：「他肌肉大就不能罵？」（圖／翻攝自飆捍臉書、NOWnews 資料照）
▲「靠北三小」怒槓館長，段宜康嗆：「他肌肉大就不能罵？」（圖／翻攝自飆捍臉書、NOWnews 資料照）

蔡英文總統 26 日宣布，將捐 100 萬美元（約新台幣 2992 萬）給世界衛生組織（ WHO ），協助伊波拉病毒受害者，藉以對抗中國大陸對我的外交圍堵。消息一出，「館長」陳之漢先是在臉書發文質疑政府「做凱子」，讓民進黨立委段宜康不滿反嗆「是在靠北三小？」雙方戰火一觸即發，更引爆網友怒火，灌爆段宜康臉書。對此，段宜康稍早受訪時仍不甘示弱，反問：「他肌肉大，拍桌大聲，別人就不能罵他？」

綜合媒體報導，館長和段宜康因蔡政府捐 100 萬美金給世界衛生大會一事燃起戰火，對此，段宜康表示自己不認識館長，針對館長在臉書發文強調自己是「拍桌」說出人民心聲，怎麼可以被罵「靠北殺小」？段宜康火大怒嗆「他能大聲罵，我不能大聲罵？誰規定批評人的不能被批評？」並強調館長過去不斷用「他 X 的、幹 X 娘」攻擊剛經歷喪母之痛的蔡英文，「他肌肉大，拍桌大聲，別人就不能罵他？自己想想吧！」

對於館長説油電一直漲，段宜康提出油電統計圖表指出電價一直跌、油價也沒漲過馬政府時期高點，反問「哪裡一直漲？」不料館長稍早分享該貼文質疑「油價現在 28.4 元？啊我知道啦立委加油可以報帳！又不是你出錢！難怪你不知道油價」狠狠打臉段宜康「連民間疾苦這四字都看不懂？」


▲館長發文打臉段宜康「連民間疾苦這四字都看不懂？」（圖／翻攝自飆捍臉書）

關鍵字館長陳之漢段宜康蔡英文世界衛生大會國民外交油電
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