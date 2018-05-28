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中央社

習近平：中共鍥而不捨 推進馬克思主義中國化

中央社2018/05/28 17:01
中央社 兩岸 / NOWnews
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（中央社台北28日電）中共持續高調紀念馬克思200周年誕辰。中共總書記習近平今天透過公開信說，中國共產黨人鍥而不捨地推進馬克思主義「中國化、時代化、大眾化」，推動「中國特色社會主義進入了新時代」。

新華社報導，由中共舉辦、各國共產黨參加的「紀念馬克思誕辰200週年專題研討會」今天在深圳開幕，習近平在向會議致上的公開信中，作上述表示。

習近平說，馬克思主義是「人類歷史上的偉大創造」。在人類思想史上，就科學性、真理性、影響力、傳播面而言，沒有一種思想理論能達到馬克思主義的高度，也沒有一種學說能像馬克思主義那樣對世界產生了如此巨大的影響。

他提到，中國共產黨人始終堅持「以科學的態度對待科學，以真理的精神追求真理」，鍥而不捨地推進馬克思主義「中國化、時代化、大眾化」，形成了系列理論創新成果，推動「中國特色社會主義進入了新時代」，彰顯了「科學社會主義在21世紀的強大生機活力」。

習近平又說，中共正在「新時代中國特色社會主義思想」指引下，團結帶領全國各族人民為決勝全面建成小康社會、奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利而努力奮鬥。

根據報導，這項研討會由中共中央對外聯絡部主辦，是在「中國共產黨與世界政黨高層對話會」架構下，首度舉辦的中共與全球共產黨及左翼政黨專題研討會，共有50國、75個共產黨的100餘名領導人和代表與會，研討主題為「21世紀馬克思主義與世界社會主義未來」。（編輯：邱國強/翟思嘉）1070528

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