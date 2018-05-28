習近平：中共鍥而不捨 推進馬克思主義中國化

（中央社台北28日電）中共持續高調紀念馬克思200周年誕辰。中共總書記習近平今天透過公開信說，中國共產黨人鍥而不捨地推進馬克思主義「中國化、時代化、大眾化」，推動「中國特色社會主義進入了新時代」。

新華社報導，由中共舉辦、各國共產黨參加的「紀念馬克思誕辰200週年專題研討會」今天在深圳開幕，習近平在向會議致上的公開信中，作上述表示。

習近平說，馬克思主義是「人類歷史上的偉大創造」。在人類思想史上，就科學性、真理性、影響力、傳播面而言，沒有一種思想理論能達到馬克思主義的高度，也沒有一種學說能像馬克思主義那樣對世界產生了如此巨大的影響。