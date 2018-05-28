桃園殺妻分屍案 檢察官下午解剖檢驗

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市陳男涉嫌殺害妻子簡婦分屍案，陳男已被依殺人、毀損屍體罪嫌收押禁見，檢警今天下午也進行複驗及解剖婦人遺體，以採集化驗是否有下毒等跡象。

桃園市陳男與妻子簡婦日前協議離婚，但陳男為了雙方財產分配問題，竟在25日痛下殺手，將妻子殺害分屍。兩人的女兒為尋找失聯母親來到父親家中，才意外發現屍塊並報警處理。

檢警今天表示，昨天將陳男帶回現場模擬時，他雖認錯卻不見悔意，不但神情鎮定，對於行兇過程更是語帶保留。陳男供稱，25日早上看到妻子買菜還帶早餐給他，心想妻子怎麼這麼好，不過兩人隨即又因為房產問題起口角，他才會臨時起意在客廳持刀將妻子刺死，更將她拖到浴室肢解。