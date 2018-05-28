NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈花博馬場風華館　 見證歷史演變劈腿孟耿如、莫允雯　周群達說話了什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

桃園殺妻分屍案 檢察官下午解剖檢驗

中央社2018/05/28 17:00
中央社 社會 / NOWnews
中央社 社會 / NOWnews

（中央社記者吳睿騏桃園28日電）桃園市陳男涉嫌殺害妻子簡婦分屍案，陳男已被依殺人、毀損屍體罪嫌收押禁見，檢警今天下午也進行複驗及解剖婦人遺體，以採集化驗是否有下毒等跡象。

桃園市陳男與妻子簡婦日前協議離婚，但陳男為了雙方財產分配問題，竟在25日痛下殺手，將妻子殺害分屍。兩人的女兒為尋找失聯母親來到父親家中，才意外發現屍塊並報警處理。

檢警今天表示，昨天將陳男帶回現場模擬時，他雖認錯卻不見悔意，不但神情鎮定，對於行兇過程更是語帶保留。陳男供稱，25日早上看到妻子買菜還帶早餐給他，心想妻子怎麼這麼好，不過兩人隨即又因為房產問題起口角，他才會臨時起意在客廳持刀將妻子刺死，更將她拖到浴室肢解。

檢警表示，法醫在相驗時發現簡婦頭顱有5處鈍傷，但陳男卻否認曾持榔頭攻擊，說辭明顯與相驗結果不符。至於簡婦遺體被肢解成5大部分及內臟分裝，陳男坦承是為了方便搬運、藏匿，至於內臟則是擔心搬運時掉出及容易發臭，才會拿出放置冰箱保存。

檢警調查發現，陳男過去曾在山區養雞、殺雞，因此肢解手法十分俐落，不但刀刀都從關節處下手，還會買來石灰灑在整理箱內，防止蟲蟻並維持乾燥避免腐臭，至於是否為預謀犯案，仍有待調查。

地檢署表示，陳男已經在昨晚被依殺人、毀損屍體等罪嫌，遭法院裁定羈押。至於死者遭分割成數塊的屍體，今天下午則由法醫拼組，並配合凶器比對以確認致命傷，同時進一步解剖釐清死因。

檢警指出，陳男與簡婦育有1對子女，懷疑兩人先前約定離婚，登記在簡婦名下房產各分一半，後來因兩人又結婚，財產分配協議失效，陳男多次要妻子履約未果，日前又與妻子談離婚及房產分配，兩人也因此分居，簡婦則搬去與女兒同住。

子女表示，平時只要爸爸不發脾氣，一家人相處還算和睦，不過沒料到父母會因為房產嚴重爭吵，更導致父親做出這麼恐怖的事情，對父親殺害母親分屍的行為無法諒解。（編輯：卞金峰）1070528

健椿競拍現天價 高低價差1...習近平：中共鍥而不捨 推...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan