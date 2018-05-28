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〈報稅看這裡〉尚有2成納稅戶未申報 蘇建榮出面澄清

鉅亨網2018/05/28 17:11
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報稅倒數中，截至今 (2018) 年 5 月 27 日凌晨 3 點止，綜合所得稅已完成 496 萬件，約占全部應申報件數 80%，尚有 20% 的納稅義務人尚未申報所得稅。財政部次長蘇建榮今 (28) 日也出面，針對民眾反映報稅系統問題、外傳財政資訊中心主任提前退一事進行說明。他指出，報稅系統無當機，是個人電腦設定問題，至於人事部分已查證過，並沒有這回事。

根據財政部統計，截至今 (2018) 年 5 月 27 日凌晨 3 點止，綜合所得稅已完成 496 萬件，約占全部應申報件數 80%，尚有 20% 的納稅義務人尚未申報，而已申報件數中，採稅額試算的件數 172 萬件，採網路申報件數 314 萬件占比 63%。

針對民眾反應報稅系統與 Windows10 作業系統衝突，導致每次要報稅就當機，且列印出來的單據申報表比例也過小；對此，財政資訊中心表示，Windows10 作業系統中的使用者帳戶控制，可能會造成軟體執行上失敗，建議民眾安裝報稅程式前，先關閉使用者帳戶控制，並透過使用管理者權限安裝報稅軟體。

另有民眾反應單據列印畫面過小，財政資訊中心表示，據了解，民眾是因螢幕解析度提高，造成畫面縮小，建議民眾設定為 1024*768，以避免列印畫面過小問題；此外，也有民眾發生因下載元件不完整，造成報稅過程中檢查程序不過關，建議可先將原件移除後，再重新正常安裝來解決此問題。

整體來看，蘇建榮強調，今年報稅系統運作順暢，關於個人電腦和主機問題，未來都會納入改進，他也澄清，報稅沒有所謂的當機，是個人電腦設定的問題，財政部本著服務態度協助民眾解決，並在明年的報稅系統中更加精進。

而對於外傳報稅系統不順暢，主導報稅系統資訊維護的財政資訊中心主任陳泉錫將提前退一事，蘇建榮強調，今天和財政部長許虞哲求證過後，沒有這回事，外界不用多加揣測。

蘇建榮指出，由於綜所稅是每年重要的稅收來源，目前報稅期間，財政部最重要的任務，就是協助民眾完成報稅。

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