姚文智熱身完成扛3號先發 將登板戰柯文哲

1965年出生的姚文智畢業於輔仁大學大眾傳播新聞學系，曾任記者，也是駐日代表謝長廷的子弟兵。1998年謝長廷擔任高雄市長後，姚文智出任高雄市新聞處處長、高雄市副秘書長；2005年謝長廷北上接任行政院長時，姚文智也隨之入閣，擔任新聞局長。

姚文智曾在2008年在高雄市第一選區（楠梓區、左營區）參選立委，但卻輸給國民黨立委黃昭順近3萬票；2012年姚文智回到台北市，競選士林北投區立委，以3000票險勝尋求競選連任的前國民黨立委周守訓，成功阻斷國民黨北市立委「八仙過海」。

2014年姚文智參與台北市長民進黨第一階段初選，並以黑馬之姿勝出，但迫於情勢，在第二階段的在野整合時，與還是台大醫師的柯文哲進行民調，雖然兩人都贏過國民黨提名的連勝文，因柯文哲領先幅度較大，最後禮讓柯文哲。

4年前禮讓柯文哲，姚文智仍沒放棄攻向市長大位，2016年姚文智以近6成的高得票率順利連任立委後，多次提出對台北市的施政藍圖，包括廢除松山機場、打造大中央公園、廢中正紀念堂改為故宮分院、推動大規模都市再生等，還在大巨蛋議題上猛攻柯文哲。

民進黨內雖一度傳出有意再與柯文哲合作，讓柯文哲補考「台灣價值」，但因基層不滿，加上姚文智再三表達選到底的決心，在4月22日發起「機蛋大遊行」，成功帶動反柯情緒，也確立民進黨將自提人選。自稱為「3號先發」的姚文智，終於走向投手丘，台北市選戰正式開打。（編輯：李淑華）1070528