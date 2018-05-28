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援布不停歇 連加恩：繼續幫國家在外交朋友

中央社2018/05/28 17:03
中央社 政治 / NOWnews
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（中央社記者陳偉婷台北28日電）布吉納法索和台灣斷交，醫師連加恩今天說，他在布國的工作不會停止，政治和外交界線從來沒辦法限制台灣民眾的愛心。雖處境艱難，正因如此，「應繼續幫國家在外多交朋友」。

連加恩2001年到布吉納法索服役，是台灣第一屆外交替代役男，以「垃圾換舊衣」及蓋孤兒院等義舉獲得外交部頒發睦誼外交獎章。他也在布國開辦「霖恩小學」，助布國孩子求學、翻轉未來。

連加恩下午在臉書貼文指出，過去在布國服役時，對駐外醫療團來說，其實早有一套因應斷交的標準作業流程（SOP）。每個人都要準備小背包，裡面放護照、美金藏在宿舍房間，團長會確定醫療團最好的那台車油箱隨時加滿，一旦有斷交或駐地國政局不穩、內戰等情動亂，全團就要飛車直奔邊境，逃往迦納。

「斷交的SOP，其實是個逃難SOP，」連加恩說，據說會有這套準備，是過去中非共和國和台灣斷交時，就有暴民闖入醫療團洗劫。當地警察聽到是中華民國醫療團的報案電話，當成是亡國之徒而相應不理，團員們躲在建築物的夾層才倖免於難。

連加恩說，時代在變，這樣的景況並沒有發生在之後斷交的醫療團如查德、馬拉威、聖多美普林西比。但對於第一線外交人員來說，斷交對精神的煎熬、剝奪感不比被暴民騷擾小。大家應更關心預備撤離的前線外交、醫療團、技術團人員，幫他們打氣並為他們祈禱。

至於霖恩小學，連加恩表示，從2004年開辦至今，有畢業生已進入大學，畢業的學生愈來愈多，但當地的中學名額有限，目前已買好地，要幫畢業生興建中學。「我們在布國的工作，不會停止，政治和外交的界線，從來就沒有辦法限制台灣民眾的愛心」。

連加恩舉例，在尼日靠近撒哈拉沙漠的小鎮，3000、4000台灣人以個人或家庭名義透過世界展望會贊助貧童；在馬拉威，屏東基督教醫院派駐的台灣人在斷交後的10年來，持續進行跨境公衛計畫，協助醫院建置資訊系統。

就連在政治上對台不友善的肯亞，台灣民眾也是捐贈大量物資幫助飽受沙蚤之苦的肯亞貧民，並沒有把不愉快的事情當作不行動的理由。

連加恩說，這兩天跟當地朋友通話，他們都對政治人物的決定感到無奈。網路上有人用「乞丐國」、「忘恩負義」來形容這個國家。但這些情緒如果有機會聽聽當地人民的感受和反應，也許會緩和一些。

連加恩表示，事實上，「到今天都還有馬拉威的民眾希望我們能夠回去。布國也有民眾在說要用選票讓這個導致斷交的總統下台，好讓我們可以回來」。

基於國際現勢，連加恩說，恢復邦交的機會小，但總相信「我們賺得了一些人心、贏得了一些友情，也許在非洲我們沒有想像的孤單。」處境很艱難沒錯，但正因為如此，「我們應該繼續幫國家在外面多交一些朋友。」（編輯：陳清芳）1070528

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