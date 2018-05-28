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影音／藍營議員質疑花博售票　市府：無秘密可言

記者柳榮俊／台中報導2018/05/28 17:27
▲國民黨團議員質疑花博售票（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)
▲國民黨團議員質疑花博售票（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)

台中市議會國民黨團今(28)日舉行記者會質疑花博售票，台中市花博無論從預售票到營運票，所有票面金額都高於市府宣稱的「平均值146元」，未經議會審議備查憑空冒出「大宗團體切票」。試問平均值是怎麼算來的？

交通局長王義川表示，大宗售票是票務系統常態，售票金額隨著購票數量及相關配合，價格隨市場機制浮動，價格會落於135元至150之間，風險也全部轉嫁給廠商承受，市府就是固定一張收120元。

國民黨議員李中表示，106年12月1日，交通局送台中市議會法規小組審議備查之「台中市二〇一八台中世界花卉博覽會門票收費標準」，該收費標準表內的各票種根本沒有所稱的「大宗團體切票」，王義川於法規會審查時向議員聲稱未來售票將依該表進行，如今憑空冒出一個「大宗團體切票」，違法行政。

李中指出，根據資料指出，台中花博預售票金額分成四種，「最早鳥票150元」、「早鳥票175元」、「預售優惠票200元」、「預售全票233元」，而正式營運的售票金額分成八種，全票350元、學生票250元、優待票175元、星光票150元、三日票650元、全期間票2500元、二十人以上團體票230元、紀念套票1688元。直到正式營運的全票350元，扣除市庫收入120元，廠商收230元，其收益達六成五，對照台北花博的門票代售廠商每張票收益不到一成，台中花博的門票代售廠商收益竟是兩成到六成五，市庫不但短收很多，廠商更是明顯獲取暴利！

議員楊正中表示，市政府對外辯稱售票金額平均只有146元，但綜觀所有預售票到營運票之票面金額都高146元，試問平均值是怎麼算來的？卻是一個從來沒有經過議會備查的「大宗團體切票」，沒有人知道它的實際票面金額與大宗購票數量的關係。

王義川強調，國內外大型活動售票收入主要來自大宗售票，而大宗售票的價位落於135元至150元間，因此經過票務經精算，預估台中花博每張票的均值將低於146元（台北花博則為159元），廠商每張繳回市庫120元，並需負擔售票通路費用及所有風險，相關規定都隨標案契約與需求計畫書早已上網公告，任何廠商得標都依相同規範辦理，盼議員勿把公開資訊當成天大的秘密，政治人物淪為謠言製造者，繪聲繪影，實不足取。

王義川表示，如同民眾住宿飯店、至餐廳吃飯或是看電影，都可以透過旅展、書局等管道購買到票券，不一定直接到現場購買票券，而如花博此類大型活動，也引進類似的大宗購票機制，再轉售給旅行社、旅行團或是飯店等。

王義川也說，這項售票業務在招標時，連契約及招標時的需求計畫書，都一直在陽光下。國民黨議員多次來要求提供，市府也都如實提供。且公開招標時也是公開資訊，所有廠商都清楚知道各項招標需求，包括售票必須繳回的120元都是公開招標時的公開資訊，並無秘密可言。

王義川表示，台北花博門票雖全票票價為300元，但最後總結換算各種通路售票管道後，售票均值為159元，相關大宗切票資訊亦無公開；台中為鼓勵市民參與花博，建置300萬張免費的花博卡，提供市民一日免費參觀花博的優惠，不僅如此，台中花博門票除了一般購票，還有旅行社等單位大宗切票，預估屆時台中花博門票的均值，將低於146元，較台北花博的均值低。

關鍵字花博王義川台中市議會切票
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