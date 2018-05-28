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王爺的兄弟　民間信仰的神明結拜

保庇2018/05/28 17:05
王爺的兄弟　民間信仰的神明結拜（圖／保庇）
王爺的兄弟　民間信仰的神明結拜（圖／保庇）

在台灣的王爺信仰中，有一個很重要的元素，就是王爺之間的結拜，以五府千歲為例，五位王爺是結義兄弟，而這種現象也在多位合祀的王爺廟中流傳，然而，這代表著什麼呢？

傳說五府千歲是結拜兄弟。（圖／連宜方）
傳說五府千歲是結拜兄弟。（圖／連宜方）

其實在台灣的民間信仰中，神明間的結拜不僅僅限於王爺，天上聖母也有結拜的傳說，但王爺的結拜現象該是數量最多的案例無疑。而這種現象其實也是人間的親屬現象的投射。

人們透過結義的方式鞏固親屬網絡。（圖／FLICKR，Bunkichi Chang）
人們透過結義的方式鞏固親屬網絡。（圖／FLICKR，Bunkichi Chang）

在人間，親屬網絡除了血緣關係、姻親兩種方式，還有另外一種方式，就是透過結拜成異姓兄弟與姊妹的方式，來增進彼此的感情與合作，有時這種結拜會擴大範圍，可能是兩個庄頭互相幫助，或甚至兩個城市結為姊妹市，都可以視為結拜的延伸。

然而，兩位以上的神明要組成龐大的親屬網絡，最常見的形式就是結拜了，雖然神明結拜的過程我們看不到也聽不著，但因此結下的親屬網絡，無形間也是在鞏固信仰，成為王爺信仰圈的一種普遍特色。台灣在過去某段時間，人與人之間也非常盛行這類結拜以互相幫忙的習俗，現在雖然稍稍式微，但依然存在。

神明之間的結拜，能讓信眾更加團結，若是不同廟之間的神明也有結拜關係，當然也會讓兩地的信眾增加往來，有事情也可以互相幫忙。當然，王爺的結拜只是最常見，但並非唯一，例如菁埔夫人也有著與媽祖結拜姊妹因而稱為「四媽」的故事，也鞏固著神明的親屬網絡。

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關鍵字五府千歲義結金蘭菁埔夫人
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