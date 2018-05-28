整治無照無證 上海小龍蝦一條街成歷史

小龍蝦是中國民間美食，有蒜香、麻辣、清蒸等多種口味，一斤（大陸1斤500克）小龍蝦大約20多隻，上菜時裝在盆裡，店家會附上一碟醋，以及給予一副手套、一個鉗子，供饕客大快朵頤。

五月的夜晚，本該是人聲鼎沸的「小龍蝦一條街」，已不見大批饕客前來。原本一家家密集的小龍蝦店已被水果店、饅頭店、快遞等非餐飲企業取代，經營小龍蝦的店面只剩下兩、三家。

（中央社記者陳家倫台北28日電）上海市黃浦區壽寧路只有短短200公尺，卻是極富盛名的「小龍蝦一條街」，過去10多年在上海寫下輝煌的一頁。官方近來加強取締不合規的餐廳，「小龍蝦一條街」也正式走入歷史。

官方出手整治「小龍蝦一條街」的消息在3月中下旬就已經見諸媒體，當時「小龍蝦一條街」仍有10多家小龍蝦餐廳仍如常做生意。

其中一家餐廳老闆向中央社表示，官方已著手整治，自己還撐著，因為房租很貴，多撐一天是一天。兩個月後，這家餐廳關閉的消息與照片，也在媒體中刊出。

解放日報、上觀新聞5月下旬報導，「小龍蝦一條街」有的店舖已經砌牆、裝門，出租的出租、搬走的搬走，僅剩2、3家還在經營。

壽寧路最輝煌時樓上樓下擠著近50家餐飲店，9成是賣小龍蝦的。兩個月前有關部門的數據顯示，壽寧路現有食品經營者57戶，其中「有證有照」經營者9戶，「有照無證」經營者39戶，「無證無照」經營者9戶。

當地主管機關表示，開辦餐飲企業除需要「營業執照」還需要申請「食品經營許可證」等，後者必須符合「大氣污染防止法」的規定，還有對經營人員、場地、提供紙質材料、現場審核等要求。

而「大氣污染防治法」規定，禁止在居民住宅區、未配套設立專用煙道的商住綜合樓以及商住綜合樓內與居住層相鄰的商業樓層內新建、改建、擴建產生油煙、異味、廢氣的餐飲服務項目。

因此，壽寧路上原先無「食品經營許可證」的小龍蝦店，由於處在居民住宅區裡，屬於「大氣污染防治法」中「禁止在居民住宅樓新建餐飲服務項目情況」，因此無法再獲得「食品經營許可證」。（編輯：翟思嘉）1070528