美退出伊核協議 伊朗總統6月訪中

新華社報導，陸慷宣布，應中國國家主席習近平邀請，吉爾吉斯總統秦貝科夫（Sooronbay SharipovichJeenbekov）、哈薩克總統納扎爾巴耶夫（NursultanAbishevich Nazarbayev）、俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）將結合出席上海合作組織成員國元首理事會第18次會議，於6月6日至10日先後對中國進行國是訪問；伊朗總統羅哈尼將結合與會對中國進行工作訪問。

德國之聲（DW）中文網報導，這將是美國退出伊核協議後，中國和伊朗領導人首次會面。

（中央社台北28日電）中國外交部發言人陸慷今天宣布，伊朗總統羅哈尼（Hassan Rowhani）將在6月上海合作組織峰會期間訪問中國。美國才在5月初宣布退出伊朗核協議。

德國之聲報導，伊朗是上合組織的觀察員國，極力爭取成為正式成員。

中國外長助理張漢暉說，希望中國伊朗之間可以協商，在遵守有關協議的基礎上推動雙邊關係，共同避免合作項目的執行受到嚴重干擾。

美國總統川普已於美東時間5月8日宣布退出伊朗核協議並簽署備忘錄，並且宣告美國對伊朗重啟經濟制裁。（編輯：馮昭/陳家倫）1070528