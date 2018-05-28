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屏東養殖區疑遭污染 府檢驗水產首波安全

中央社2018/05/28 17:15
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東枋寮鄉養殖區內被堆置回填土等廢棄物，被民眾懷疑是周圍漁塭魚死亡禍首，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，22日啟動周圍漁塭的食安監控機制，首波檢驗的魚合格。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所漁業行政課長陳鴻裕今天表示，枋寮鄉養殖區內被堆置回填土，附近漁塭傳出有魚大量死亡，在媒體報導的同時，縣政府與漁業署22日啟動食安監控，採樣檢驗附近漁塭的魚。

首波檢驗報告25日傍晚出爐，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，化驗品項如鉛、鎘及甲基汞等都沒有超出衛生福利部所規定的標準安全值，屏東養殖水產品安全無虞，民眾可以安心食用，政府也會持續對各項農漁產品把關監控，以保障民眾食的安全。

縣府表示，對於宣稱建築廢棄物掩埋造成魚池魚全死亡的養殖者，屏東縣政府也將專人協助了解養殖物死亡原因，協助養殖業者重新飼養。

枋寮鄉是屏東縣的重要養殖專區，去年以來鄉內屢遭人檢舉有「有害廢棄物」入侵，甚至有魚及狗死亡，，屏東縣環保局長魯台營表示，涉案土地總共有3處6筆土地，其中大響營段的廢土檢驗銅超標，但附近沒有漁塭；至於建興段678地號回填土傳出附近漁塭有魚死亡，初步檢驗回填土是建築廢棄物及污泥，沒有有害廢棄物，但違反土地使用。違法部分已由司法偵辦。（編輯：劉政權）1070528

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