屏東養殖區疑遭污染 府檢驗水產首波安全

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東枋寮鄉養殖區內被堆置回填土等廢棄物，被民眾懷疑是周圍漁塭魚死亡禍首，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，22日啟動周圍漁塭的食安監控機制，首波檢驗的魚合格。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所漁業行政課長陳鴻裕今天表示，枋寮鄉養殖區內被堆置回填土，附近漁塭傳出有魚大量死亡，在媒體報導的同時，縣政府與漁業署22日啟動食安監控，採樣檢驗附近漁塭的魚。

首波檢驗報告25日傍晚出爐，屏東縣政府今天發布新聞稿表示，化驗品項如鉛、鎘及甲基汞等都沒有超出衛生福利部所規定的標準安全值，屏東養殖水產品安全無虞，民眾可以安心食用，政府也會持續對各項農漁產品把關監控，以保障民眾食的安全。