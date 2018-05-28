致理科大榕園陽光青年團深耕台東　資訊志工服務偏鄉

致理科大「榕園陽光青年團」（SUNNY DOC TEAM of CHIHLEE，SDTC），民國98年在國際貿易系的雷立偉與張弘遠等老師的輔導下，陸續帶領了數百位學生前往台東進行資訊教育服務，並得到教育部資訊志工計畫的支持；學生們展現出年輕一代的熱情，藉由服務獲得心靈上的成長與滋潤

致理科技大學師生深入台東的偏鄉，從事資訊志工的服務；致理科大校長尚世昌表示，藉由大學生的資訊能力縮減城鄉資訊落差，並利用社群的力量或資訊平台，為偏鄉地區促銷農產品，讓當地居民運用習得的能力，創造當地的價值與感受。

至於為何要選擇距離板橋3、400公里的台東作為主要服務據點？雷立偉曾提到，「志工服務就是要到沒人想去的地方，去做該做的事，如果台東太遠而沒有人去，那就讓我們來吧！」這一個念頭一走就是長達9年，服務據點遍及台東的各個鄉鎮，每每到了寒暑假期之際，就能看見榕園陽光青年團的服務身影。

張弘遠表示，資訊志工的活動目的，在於偏鄉特色推廣、數位服務扎根與大學社會責任創新等主題，SDTC在台東主要有兩2個服務項目；一個是寒暑假的親子資訊教育營，透過同學精心設計一系列關於電腦軟體的教學與資訊運用技術等課程，提升當地居民對資訊認知的提升。

第二個則是產業行銷服務，同學運用年輕世代在社群媒體上較強的技術能力，利用學期間周末到台東的服務方式，協助台東地區優質農特產品的推廣，打開網路的知名度；並透過紀錄生產過程、社區關懷等方式，幫助架設電子商務平台或是協助處理行動支付等服務，讓當地民眾可以有效運用相關技術，行銷當地產品。

數位資訊教育與偏鄉特色推廣等服務的工作看似容易，但對於身處北台灣板橋的致理學生們，需克服交通距離與專業技術的問題，必須深耕許久才有現今的成果；未來團隊將繼續朝向偏鄉學童資訊教育的培養，及長期輔導當地區居民行銷課程等目標，作為下一個10年的服務計畫，讓這項在台東的服務能永續發展下去。