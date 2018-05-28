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娛樂

張韶涵被家人指控棄養　他嘆「家有藝人，全家廢人」

娛樂中心／綜合報導2018/05/28 17:29
▲張韶涵家醜又浮上檯面。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）
▲張韶涵家醜又浮上檯面。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）

歌手張韶涵2004年與媽媽金錢紛爭曝光後，2009年又遭已離婚父母聯手控訴棄養，讓張韶涵演藝事業大受打擊，好不容易靠著《歌手2018》翻紅，近日舅舅姜禮樂帶著張韶涵父親張志宏再度出面指控她沒給生活費，要張韶涵在父母面前下跪認錯，讓演藝圈前輩曹西平看不下去直呼，「家有藝人，全家廢人。」


▲張韶涵靠著《歌手2018》再度翻紅。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）

曹西平昨（27）日在臉書上發表，對張韶涵被指控棄養一事看法，他以自身舉例，「如果今天我不照顧曹爸爸，會不會一樣也被說成我棄養我爸爸，因為是藝人就要被放大被攻擊是嗎？」他表示很多人對藝人的迷思，就是賺很多錢，如果沒有表演、沒有錢要怎麼盡孝道，「自己都過不下去了，還要怎麼讓大家滿意。」


▲曹西平為張韶涵抱不平。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）

曹西平無奈說道「當藝人真的很悲哀」，平時要接受大家的批評流言，被家人指控時也要出面解釋「為什麼」，平民百姓都不用，只有藝人才要這樣做，曹西平嘲諷的說，「這麼說以後跟家人來往，都要開立證明說：『我有給錢這是收據請簽收』。」


▲曹西平臉書全文。（圖／翻攝臉書 , 2018.05.28）

關鍵字張韶涵曹西平棄養歌手2018
女神童顏崩壞　蒼井空大嬸照曝光唱〈煎熬〉爆紅　廠商要她不准唱

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