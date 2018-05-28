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〈景氣燈號〉4月景氣燈號連3綠 國發會：經濟溫和擴

鉅亨網2018/05/28 17:26
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國發會今 (28) 日公布 4 月景氣對策信號綜合判斷分數為 26 分，較上月 23 分，增加 3 分，連續 3 個月亮出綠燈；由於景氣領先、同時指標下跌，顯示國內經濟雖呈溫和擴張，但成長力道有待加強。

國發會指出，展望今年，IMF、IHS Markit 都預測今年全球成長率將創近 7 年最高，世界貿易量擴張速度可望連續兩年優於全球經濟成長，都有利維繫台灣出口動能，但美中貿易摩擦後續發展、金融市場波動加劇及地緣政治風險等不確定因素，仍須密切關注。

國發會認為，內需方面，半導體領導廠商持續增加先進製程投資，加上政府積極改善投資環境，可望帶動民間投資擴增；受惠就業市場持續改善、企業調薪亦趨積極，可望挹注民間消費成長。根據各主要機構最新預測，今年國內經濟前景仍審慎樂觀，但應密切注意全球經濟不確定因素。

4 月燈號續呈綠燈，9 項構成項目中，工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈；製造業銷售量指數與批發、零售及餐飲業營業額均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各增加 1 分，其餘 6 項燈號不變。

個別構成項目中，貨幣總計數 M1B 變動率由上月 5.3% 增為 5.6%，燈號續為黃藍燈； 股價指數變動率由上月 11.3% 減為 10.1%，燈號續呈綠燈； 工業生產指數變動率由上月上修值 6.3% 增為 8.6%，燈號由綠燈轉呈黃紅燈；非農業部門就業人數變動率由上月 0.97% 減為 0.72%，燈號續為黃藍燈。

海關出口值變動率由上月 11.5% 減為 8.4%，燈號續呈綠燈；機械及電機設備進口值變動率由上月 2.1% 增為 3.4%，燈號仍為綠燈；製造業銷售量指數變動率由上月上修值 2.6% 增為 4.5%，燈號由黃藍燈轉呈綠燈。

批發、零售及餐飲業營業額變動率由上月上修值 4.2% 增為 4.6%，燈號由黃藍燈轉呈綠燈；製造業營業氣候測驗點由上月下修值 100.0 點減為 98.3 點，燈號續為綠燈。

領先指標不含趨勢指數為 100.15，較上月下降 0.41%；7 個構成項目經去除長期趨勢後，2 項較上月上升，包括核發建照面積，以及實質貨幣總計數 M1B；其餘 5 項則較上月下滑，分別為：外銷訂單指數、工業及服務業受僱員工淨進入率、製造業營業氣候測驗點、實質半導體設備進口值，及股價指數。

同時指標不含趨勢指數為 100.36，較上月下滑 0.59%；7 個構成項目經去除長期趨勢後，除非農業部門就業人數較上月上升，其餘 6 項均較上月下滑，分別為：實質機械及電機設備進口值、實質海關出口值、製造業銷售量指數、批發、零售及餐飲業營業額、工業生產指數，以及電力 (企業) 總用電量。

落後指標不含趨勢指數為 100.29，較上月下降 0.03%； 6 個構成項目經去除長期趨勢後，3 項較上月上升，分別為製造業存貨率、全體貨幣機構放款與投資，及金融業隔夜拆款利率；其餘 3 項則較上月下滑，包括：製造業單位產出勞動成本指數、工業及服務業受僱員工人數，及失業率。

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