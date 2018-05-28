報稅Win10會當機有懲處？　財政部澄清：沒有這回事

財政部表示，截至5月27日止，106年度所得稅結算申報情形，綜合所得稅已完成申報496萬件，約占全部應申報件數80%，與去年同期申報件數相當，其中採用稅額試算件數172萬件，採網路申報件數314萬件，兩者合計件數486萬件，占已申報件數的98%。

根據財政部統計，截至5月27日綜合所得稅已完成申報496萬件，約占全部應申報件數80%，針對有民眾反應報稅系統當機問題，財政部次長蘇建榮今（28）日澄清，Win10會有新系統的設定衝突，但整體報稅系統並沒有問題；針對外傳財政資訊中心主任因為當機問題將提前退休一事，他則強調：「沒有這回事。」

針對近期有民眾反應，報稅系統與Windows10作業系統衝突，每一次要報稅就會當機，且列印出來單據申報表的比例也過小，對此，蘇建榮指出，報稅系統並沒有當機，是個人電腦設定問題，Win10會有新系統的設定衝突。

財政資訊中心也指出，Windows10作業系統的使用者帳戶控制，有時造成軟體執行上會出現執行失敗，建議納稅義務人安裝報稅程式可先關閉Windows10作業系統使用者帳戶控制，再使用管理者權限安裝報稅軟體，以避免發生當機情形。

至於有媒體報導，因報稅系統當機，傳出主導報稅系統資料維護的財政資訊中心主任將提前退休，蘇建榮則澄清，已經和財政部長許虞哲求證，並沒有這回事，不清楚為何會有這樣的消息傳出，外界不用多加揣測。