味全鮮奶可望打進中國星巴克

（中央社記者韓婷婷台北28日電）就在統一退出上海星巴克後，近來傳出味全即將搶進中國星巴克供應鏈，獲得鮮奶訂單，對此，味全董事長陳永清今天表示，目前還未簽約，但雙方合作案正「緊鑼密鼓中」。

味全今天與舉辦與歐洲百年益生菌權威杜邦Danisco攜手合作打造的「暢優345」優酪乳新品發表會，由董事長陳永清親自上陣主持新品發表會。

統一集團在去年退出上海星克，讓味全在中國星巴克有了切入的機會點，積極爭取星巴克的鮮乳市場，近來傳出好事近了。

陳永清會後針對記者問到與中國星巴克的合作案時表示，星巴克為味全目前可能的合作對象之一，類似的業務及策略合作基於業務保密規範，無法多做評論，未來待有確認合作方向時，會再行說明，目前雙方正「緊鑼密鼓中」。