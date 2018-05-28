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〈直得股東會〉樹谷新廠一期年底完工 今年拚日本營收

鉅亨網2018/05/28 17:33
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微型線性滑軌廠直得 (1597-TW) 今 (28) 日召開股東常會，直得總經理許明哲會後受訪時表示，樹谷新廠第一期已於去年底動工，將生產大型線性滑軌與新產品，目標瞄準歐洲市場，預計年底完工；此外，他也看好日本市場需求，今年力拚營收占比達 1 成。

直得南科舊廠第 1 季更新設備，效益可望於下半年顯現，除南科舊廠外，許明哲表示，樹谷新廠第一期已於去年底動工，將生產大型線性滑軌與新產品，目標瞄準歐洲市場，預計今年底完工。

許明哲透露，目前也正規劃樹谷新廠二期，由於目前廠房均以微型線性滑軌為主，新廠二期將擴大投資大型線性滑軌產能，以因應智慧化生產製程的需求規劃。

不過，近來產業需求暢旺，不少大廠相繼擴產，面對可能的產能過剩疑慮，許明哲指出，將利用市場需求佳時開發新客戶，並讓新客戶成為未來營運的基本盤，守穩基本盤後，即便未來市場衰退，訂單量仍能維持一定的規模。

近年來日本市場需求持續攀升，工具機廠接單已連續逾 1 年出現成長，許明哲表示，對日本未來需求持續看好，今年將力拚日本市場營收占比達 1 成。從各地區營收占比來看，直得去年內銷營收占比約 20%，中國營收占比約 27%，歐洲與美國則分別約 17%。
 

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