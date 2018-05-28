尷尬！姚文智盼像綠衫軍贏總冠軍 　但塞隊已遭淘汰

民進黨選對會今（ 28 ）日宣布提名民進黨立委姚文智為北市長候選人，姚文智下午特地選在朋友的麵店舉行記者會，特別的是，他繫上綠色條紋領帶出席，並表示這個領帶是希望NBA塞爾提克隊（波士頓綠衫軍）能得到東區總冠軍，「就像我一樣」，沒想到塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰。

姚文智表示要感謝選對會，非常感謝他們作出了激勵人心，而且令人振奮的這樣的一個結果，他會按照這樣的結果，全力以赴、勇敢的承擔。

姚文智也感性地說，爭取提名的過程是漫長的，期間有孤獨，有煎熬，真的很長的一段時間。其實不禁要想起一首詩，這首詩叫做「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡（大家最喜歡聽的三跤堆），堂堂溪水出前村」，這首詩他覺得一定程度的描寫了這段時間他所經歷的過程。