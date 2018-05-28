NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
政治總覽黨政要聞國會殿堂兩岸政治名家政治巷仔內國防軍武首都焦點
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
政治

尷尬！姚文智盼像綠衫軍贏總冠軍 　但塞隊已遭淘汰

記者邱明玉 / 台北報導2018/05/28 17:56
▲民進黨立委姚文智繫上綠色條紋領帶，表示這個領帶是希望NBA塞爾提克隊（波士頓綠衫軍）能得到東區總冠軍，「就像我一樣」，沒想到塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰。（圖／林柏年攝 , 2018.5.28）
▲民進黨立委姚文智繫上綠色條紋領帶，表示這個領帶是希望NBA塞爾提克隊（波士頓綠衫軍）能得到東區總冠軍，「就像我一樣」，沒想到塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰。（圖／林柏年攝 , 2018.5.28）

民進黨選對會今（ 28 ）日宣布提名民進黨立委姚文智為北市長候選人，姚文智下午特地選在朋友的麵店舉行記者會，特別的是，他繫上綠色條紋領帶出席，並表示這個領帶是希望NBA塞爾提克隊（波士頓綠衫軍）能得到東區總冠軍，「就像我一樣」，沒想到塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰。

姚文智表示要感謝選對會，非常感謝他們作出了激勵人心，而且令人振奮的這樣的一個結果，他會按照這樣的結果，全力以赴、勇敢的承擔。

姚文智也感性地說，爭取提名的過程是漫長的，期間有孤獨，有煎熬，真的很長的一段時間。其實不禁要想起一首詩，這首詩叫做「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡（大家最喜歡聽的三跤堆），堂堂溪水出前村」，這首詩他覺得一定程度的描寫了這段時間他所經歷的過程。

姚文智並說，他早上對行政院長賴清德說「丞相，起風了」，他認為風向改變了，他認為「堂堂溪水」已經可以過前村了，接下來只要我們全力以赴，只要先從民主進步黨的團結開始，那麼我們過去所擘劃的對城市的願景，以及中央跟地方、行政跟立法齊心的努力，未來都可以反映在台北市政的推動上面，我們能夠得到台北市長的勝選。

對於外界仍質疑可能「換姚」，姚文智則要求「別再放話」，強調接下來不可能再有兩階段、重新再協商的事。

對於他今天特別繫上綠色條紋領帶，被媒體問到此事時，姚文智開玩笑地說，這個領帶是希望塞爾提克隊能得到東區總冠軍，「就像我一樣。」

尷尬的是，塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰，媒體向姚文智提及此事時，他才驚訝表示，「真的嗎？上午有比賽嗎！」但他又說，東區綠衫軍輸了，但他會贏。

關鍵字姚文智丁守中柯文哲塞爾提克隊台北市長選舉
捐款WHO門票說　府批「三缺」沈榮欽》台北市長選舉的獨裁者遊戲

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan