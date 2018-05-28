尷尬！姚文智盼像綠衫軍贏總冠軍 　但塞隊已遭淘汰

民進黨選對會今（ 28 ）日宣布提名民進黨立委姚文智為北市長候選人，姚文智下午特地選在朋友的麵店舉行記者會，特別的是，他繫上綠色條紋領帶出席，並表示這個領帶是希望NBA塞爾提克隊（波士頓綠衫軍）能得到東區總冠軍，「就像我一樣」，沒想到塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰。
姚文智表示要感謝選對會，非常感謝他們作出了激勵人心，而且令人振奮的這樣的一個結果，他會按照這樣的結果，全力以赴、勇敢的承擔。
姚文智也感性地說，爭取提名的過程是漫長的，期間有孤獨，有煎熬，真的很長的一段時間。其實不禁要想起一首詩，這首詩叫做「萬山不許一溪奔，攔得溪聲日夜喧，到得前頭山腳盡（大家最喜歡聽的三跤堆），堂堂溪水出前村」，這首詩他覺得一定程度的描寫了這段時間他所經歷的過程。
姚文智並說，他早上對行政院長賴清德說「丞相，起風了」，他認為風向改變了，他認為「堂堂溪水」已經可以過前村了，接下來只要我們全力以赴，只要先從民主進步黨的團結開始，那麼我們過去所擘劃的對城市的願景，以及中央跟地方、行政跟立法齊心的努力，未來都可以反映在台北市政的推動上面，我們能夠得到台北市長的勝選。
對於外界仍質疑可能「換姚」，姚文智則要求「別再放話」，強調接下來不可能再有兩階段、重新再協商的事。
對於他今天特別繫上綠色條紋領帶，被媒體問到此事時，姚文智開玩笑地說，這個領帶是希望塞爾提克隊能得到東區總冠軍，「就像我一樣。」
尷尬的是，塞爾提克隊上午已被騎士隊打敗，確定淘汰，媒體向姚文智提及此事時，他才驚訝表示，「真的嗎？上午有比賽嗎！」但他又說，東區綠衫軍輸了，但他會贏。