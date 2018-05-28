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竟然有「威士忌貓」？　原來是這個由來

寵毛網2018/05/28 17:13
竟然有「威士忌貓」？　原來是這個由來（圖／寵毛網）
竟然有「威士忌貓」？　原來是這個由來（圖／寵毛網）

世界上有無數可愛的喵星人，但你可曾聽過「威士忌貓」（Whiskey Cat）？這威士忌就是你知道的杯中之物無誤， 原來威士忌製造過程中，需要將原料大麥發酵後製造出麥芽，這些發酵後散發的香味正是老鼠們的最愛，這時候就會派出威士忌貓來獵捕惱人的老鼠了！在蘇格蘭「威士忌貓」可是很受歡迎的呢！

Glenturret釀酒廠為Towser設立的銅像。

Glenturret釀酒廠為Towser設立的銅像。（hexenkult@instagram）

世界上最著名的威士忌製造國，分別是蘇格蘭、愛爾蘭、美國、加拿大、日本。而這些釀酒廠都曾聘請過超可愛的「威士忌貓」，裡頭最有名就是曾在Glenta Turret Distillery上班的Towser，牠不僅身負捕鼠重任，地位更不比釀酒師差，在牠死後酒廠為了紀念這隻剽悍的守財貓，還專門在酒廠門口為它設立了一座銅像，上面更寫上「Towser 生於1963年4月21日至1987年3月20日，居住在Glenturret釀酒廠裡著名的貓，在活著24年間，一共捕獲28,899隻老鼠。更曾是金氏世界紀錄保持者。」並將牠的肖像印在酒標上。

Towser肖像被印在酒標上。

Towser肖像被印在酒標上。（圖／翻攝自purr-n-fur.org.uk/）

這隻集傳奇為一生的貓咪，被據傳是因為酒廠人員會在牠的牛奶中加入些許的威士忌，而有助於提升牠的工作效率。當然這些都僅是傳說而已，寵毛網貼心提醒，請不要任意讓寵物飲用酒類，這些並不適合寵物。

帥氣的蘇格蘭男人們與Towser雕像合照。

帥氣的蘇格蘭男人們與Towser雕像合照。（圖／翻攝自purr-n-fur.org.uk/）

而每瓶威士忌的背後都藏著一隻可愛的貓，也跟傳統威士忌的釀造方式有關，因為需要將原料大麥浸泡之後鋪開來等發酵，即可製造出麥芽，這中間會散發無比的香氣，而通常傳統酒廠都蓋在老舊的建築中，肯定會吸引像老鼠、麻雀和白頭翁等來覓食，尤其老鼠還會在廠房裡亂竄、啃咬、毀損裝著酒液的橡木桶，甚者在大麥上亂拉屎尿，加上捕鼠器成效不佳，當年化學藥劑也不發達，更怕會汙染到大麥，所以威士忌貓的重要性可見一斑，有的公司還會在職員名冊上加上這些貓咪的名字，甚至應邀參加員工大會呢！

當然現今酒廠技術進步，專業的發芽工廠也改用機械式的滾筒來大量發芽，而釀酒廠也就不需要在進行發酵的動作，但對於蘇格蘭的酒廠來說，這些可愛的「威士忌貓」早就成為威士忌產業中的一種文化符號與傳承，所以還是有不少威士忌酒廠飼養著這些偉大的貓咪。

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