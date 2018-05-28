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瀚宇博德持有3.6萬張華新科獲關注 1-4月EPS

鉅亨網2018/05/28 17:36
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華新 (1605-TW) 旗下印刷電路板大廠瀚宇博德 (5469-TW) 今 (28) 日應主管機關要求公布自結 4 月獲利， 單月淨利為 6800 萬元，年增 2.37%，單月每股純益為 0.16 元，累計 1-4 月淨利為 2.62 億元，每股純益為 0.47 元。而近期該公司股價走高，主要在於持有 3.6 萬張華新科 (2492-TW) 因此跟著水漲船高。

瀚宇博德今年以來在高層數網通板出貨比重提升下，毛利優於預期，今年看好高層數的伺服器等網通板、5G 領域 Networking 板放量出貨，加上擴產效益，帶動營收成長。

目前市場上被動元件股股價飆漲，瀚宇博德因持有華新科股票 3 萬 6227 張，以今天的華新科收盤價 373.5 元計算，市值即達 135 億元，簡單換算即貢獻瀚宇博每股淨值 30 元，也引起市場注意瀚宇博德的股價走勢。

瀚宇博德今年首季財報營收為 9.48 億元，年增 6.51%，稅後純益 1.41 億元，季減 58.89%，年增 12.81%，每股純益為 0.31 元。

而瀚宇博德在去年的全年財報營收 396.29 億元年增 0.54%，稅後純益 8.56 億元年減 9.39%，每股純益為 1.9 元，該公司董事會決議擬配發去年股利每股 0.8 元現金股利，將提交 6 月 15 日的股東會討論。

瀚宇博德日 K 線圖

 

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