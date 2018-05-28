NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

板農活力超市10週年　特舉辦食農教育展售活動

記者陳志仁／新北報導2018/05/28 18:33
▲板橋農會表示，展售現場有稻米、香菇及各種農作物的植株展示，及雞蛋生產生態介紹與包肉粽實作展演。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.28）
▲板橋農會表示，展售現場有稻米、香菇及各種農作物的植株展示，及雞蛋生產生態介紹與包肉粽實作展演。（圖／記者陳志仁攝，2018.05.28）

板橋農會活力超市成立10週年，今（28）日特舉辦「十年有成－食農教育展售活動」，藉此展現多年來板橋農會對農業推廣工作的重視及成果；現場還有壽豐、霧峰、魚池及石門農會與御品園雞蛋牧場聯合展出，歡迎民眾蒞臨參觀。

板橋農會理事長廖裕德表示，農會肩負農業產銷平衡的社會責任，尤其百年農會更要有產銷結盟、友愛大地、互惠共好的胸襟與理想，因此從上次的國產咖啡季之後，活力超市在10年慶的里程碑辦理食農教育展售，希望如此用心地推廣，能為在地物產及農業關懷拋磚引玉，感謝大家的大力支持、共襄盛舉。

以「天然、有機、優質、健康」為核心價值的板農活力超市，自97年3月12日開幕，是農會界第一家有機樂活概念的超市，矢志成為消費者健康安心的購物平台；經營團隊10年來實地拜訪有機農場、優質廠商，嚴選在地優質良品推薦給大眾，並自設「食品安全檢驗室」定期抽檢賣場產品，確保消費者的食安權益。

這次食農教育展售的活動，邀請在米食、茶葉、香菇、蛋品、有機蔬果等各領域表現傑出的標竿農會及優良業者，期望透過活動讓民眾更加認識標竿企業的理念及產品；此外，展售現場有稻米、香菇及各種農作物的植株展示，及雞蛋生產生態介紹與包肉粽實作展演，對都會民眾是個難得的見習參觀機會，歡迎參加。

關鍵字板橋農會食農教育展售活動活力超市食品安全有機樂活
花博馬場風華館　 見證歷史演變長庚科大仿古禮　祝學生國考包中

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan