板農活力超市10週年　特舉辦食農教育展售活動

板橋農會理事長廖裕德表示，農會肩負農業產銷平衡的社會責任，尤其百年農會更要有產銷結盟、友愛大地、互惠共好的胸襟與理想，因此從上次的國產咖啡季之後，活力超市在10年慶的里程碑辦理食農教育展售，希望如此用心地推廣，能為在地物產及農業關懷拋磚引玉，感謝大家的大力支持、共襄盛舉。

板橋農會活力超市成立10週年，今（28）日特舉辦「十年有成－食農教育展售活動」，藉此展現多年來板橋農會對農業推廣工作的重視及成果；現場還有壽豐、霧峰、魚池及石門農會與御品園雞蛋牧場聯合展出，歡迎民眾蒞臨參觀。

以「天然、有機、優質、健康」為核心價值的板農活力超市，自97年3月12日開幕，是農會界第一家有機樂活概念的超市，矢志成為消費者健康安心的購物平台；經營團隊10年來實地拜訪有機農場、優質廠商，嚴選在地優質良品推薦給大眾，並自設「食品安全檢驗室」定期抽檢賣場產品，確保消費者的食安權益。

這次食農教育展售的活動，邀請在米食、茶葉、香菇、蛋品、有機蔬果等各領域表現傑出的標竿農會及優良業者，期望透過活動讓民眾更加認識標竿企業的理念及產品；此外，展售現場有稻米、香菇及各種農作物的植株展示，及雞蛋生產生態介紹與包肉粽實作展演，對都會民眾是個難得的見習參觀機會，歡迎參加。