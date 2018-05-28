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爭取中央資源挹注豐碩　中市府落實台中願景

記者柳榮俊／台中報導2018/05/28 18:36
▲中市政府會議進行「爭取前瞻基礎建設補助成果」專案報告（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)
▲中市政府會議進行「爭取前瞻基礎建設補助成果」專案報告（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)

爭取中央資源挹注，市長林佳龍上任後成立「中央計畫型補助款推動小組」及設置台北聯絡處，目前已有豐碩成果，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等已納入前瞻計畫軌道建設，水環境建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、數位建設也有多項獲中央補助款。林佳龍今(28)日頒獎肯定爭取中央補助款的績優機關，並勉勵各局處對應中央政策研提專案計畫，持續爭取中央補助建設經費、落實執行率，實現台中的未來發展願景。

市府研考會主委柳嘉峰今日於市政會議進行「爭取前瞻基礎建設補助成果」專案報告指出，在100至103年前市府時期爭取中央補助款約293億6,500萬元，104至106年新市府上任後爭取中央補助款增加至391億2,800萬元，成長率達33.25%，成果豐碩。

在106年3月行政院公布前瞻基礎建設計畫後，經市府各機關積極爭取及市府設置台北聯絡處協助之下，中央目前共匡列市府各項前瞻基礎建設971億8,728萬元，截至今年3月底，市府爭取前瞻基礎建設「第一期特別預算」共獲中央核定89億1,720萬元。

軌道建設部分，大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等軌道建設，共爭取中央補助898億4,000萬元；水環境建設也成功爭取中央補助41億5,360萬元，其中水與環境部分更獲中央核定計畫總經費37億元，獲補助額度為全國最高，以奠定台中市未來城市水治理基礎。

城鄉建設方面，台中市目前共獲中央補助23億9,392萬元，其中在提升道路品質上，在市府執行路平專案展現初步成果後，也獲得中央肯定支持，核定經費11億5,001萬元，補助5億7,500萬元，將持續推動路平及人行無障礙空間，提升全市道路品質。

此外，市府自104年起率先推動「托育一條龍」政策，創造受惠幼兒增加、家長負擔減輕、托育市場成長三贏，中央參考台中經驗推出「因應少子化友善育兒空間建設」，台中市也獲中央核定4億6,820萬元，以逐步達成「一區一親子館」目標。數位建設部分則獲中央補助3億3,156萬元，強化區域資安聯防、建置校園數位環境，確保民眾的網路公民權。


▲市府研考會主委柳嘉峰專案報告。（圖／柳榮俊攝 , 2018.5.28)

柳嘉峰指出，除了前瞻基礎建設之外，還有多項計畫獲中央肯定支持，並逐步實現中，包括清泉崗機場升格「台中國際機場」、水湳會展中心二期工程獲中央奧援42億元、大平霧輕軌捷運獲交通部補助780萬元可行性研究費、國家漫畫博物館獲文化部11億5,000萬元專款補助、台中市纖維工藝博物館獲文化部補助9,000萬元館舍改建經費等。

林佳龍表示，「這個城市是我們自己的城市，要讓市民感受到市府存在的意義」，台中市爭取前瞻基礎建設補助成果豐碩，因應台中市未來發展，請市府各局處持續爭取中央補助建設經費、落實執行率，並善用北辦管道以爭取立法委員支持；除了前瞻建設外，也要對應中央政策研提專案計畫，並積極聯繫安排中央部會、行政院甚至總統府長官實地視察，展現台中建設成果，一步步實現這個城市的未來發展願景。

 財政局長林顯傾指出，山手線總經費約897億元，中央補助385億元，地方負擔512億元，包含土地款152億元，需由市府自行籌措，希望在未來幾年內可推展7成、需求及現金量三計畫，作為財源調度方向；捷運藍線總經費1262億元，其中土地款320億元，期待以擴大都市計畫、跨區區段徵收、市地重劃方式取得土地；至於捷運綠線延伸彰化計畫，市府負擔38億元，土地款約10億元。

針對軌道建設部分，交通局長王義川表示，大台中山手線爭取一次核定，交通部排定6月12日召開審查會，市府也有信心獲得通過；捷運藍線目前在行政院最後審議階段，市府已於5月22日針對4月份召開的行政院審查會，已繳交修正報告，行政院預計於1個月內召集會議做最後核定。

而捷運綠線延伸彰化部分，因涉及台中與彰化之間的共識，目前已與彰化縣政府完成預算分配等協調工作，也將修正報告提交交通部；舊山線復駛方面，則涉及與苗栗縣協調，行政院已於3月4月召開會議與現勘，市府依結論將於6月提交修正報告於交通部。

關鍵字林佳龍前瞻計畫中央補助款托育一條龍
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