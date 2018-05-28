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中央社

燈號連3綠 國發會：經濟溫和擴張但力道不強

中央社2018/05/28 17:43
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會今天發布4月景氣燈號，不只邁向連3綠，綜合判斷分數也攀升至26分，但景氣領先、同時指標持續走跌；國發會認為，國內經濟情勢溫和擴張，只是成長力道有待加強。

4月景氣燈號綜合判斷分數為26分，較上月增加3分，主因是工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈，製造業銷售量指數以及批發、零售及餐飲營業額均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各加1分所致。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，上述3項指標轉好，都和電子零組件業表現亮眼有關；尤其工業生產指數受惠於積體電路成長力道強勁，4月亮出代表「趨熱」的黃紅燈，是15個月以來最佳水準。

儘管4月燈號續亮綠燈，綜合判斷分數也上揚，景氣領先、同時指標卻雙雙連5月下跌，累計跌幅分別為1.41%及1.8%，吳明蕙坦言，經濟溫和擴張，不過成長力道有待加強。

吳明蕙表示，經濟數據年增率呈現正成長，但增幅低於長期平均趨勢，就會導致領先或同時指標下滑，因此國發會解讀這2項指標時，不會認為景氣出現反轉訊號，而是動能不夠強勁所致。

吳明蕙認為，展望前景還是可抱持審慎樂觀的態度，因為IMF、IHS Markit均預測今年全球經濟成長率將創近7年最高，世界貿易量擴張速度也可望連續2年優於全球經濟成長，這些都有助於維繫台灣出口動能。

至於內需方面，吳明蕙表示，半導體領導廠商持續增加先進製程投資，政府也積極改善投資環境，可帶動民間投資擴增，而企業陸續響應政府調薪政策，也可點燃消費動能。（編輯：蘇志宗）1070528

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