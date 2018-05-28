燈號連3綠 國發會：經濟溫和擴張但力道不強

（中央社記者潘姿羽台北28日電）國發會今天發布4月景氣燈號，不只邁向連3綠，綜合判斷分數也攀升至26分，但景氣領先、同時指標持續走跌；國發會認為，國內經濟情勢溫和擴張，只是成長力道有待加強。

4月景氣燈號綜合判斷分數為26分，較上月增加3分，主因是工業生產指數由綠燈轉呈黃紅燈，製造業銷售量指數以及批發、零售及餐飲營業額均由黃藍燈轉呈綠燈，分數各加1分所致。

國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，上述3項指標轉好，都和電子零組件業表現亮眼有關；尤其工業生產指數受惠於積體電路成長力道強勁，4月亮出代表「趨熱」的黃紅燈，是15個月以來最佳水準。