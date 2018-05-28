〈鈺創衝轉型〉3D相機攻進阿里巴巴無人商店 新品

鈺創董事長盧超群指出，鈺創的 3D 深度圖相機跟 iPhone X 使用原理不同，透過自然光的感測，可以偵測物體的距離，以及三度空間的 XYZ 軸，形成 3D 點雲，鈺創經過演算後能夠重造模型，目前國內外已有五家客戶採用。

鈺創科技 (5351-TW) 研發的 3D 深度圖相機，在阿里巴巴杭州的螞蟻金服無人商店中試用，並獲選為今年台北國際電腦展 Computex 的 Best Choice Award。法人分析，雖然鈺創今年前 4 月營收負成長，但新品效益可望讓今年業績逐步上揚。

據了解，該產品已經攻進阿里巴巴旗下的螞蟻金服無人商店，雖然使用 RFID 進行物品掃描，最後確認商品仍需要使用鈺創的 3D 深度圖相機。

鈺創與旗下子公司鈺立微跟共同推出 4Kx2K 工業 360 眼，可以透過 360 度全景攝影機，紀錄工廠、乘車等環境。

盧超群指出，第二代產品僅 14 公克，可成為工廠安全的必備物品之一，不僅可以紀錄員工行為，也能夠紀錄工廠環境，還原工安事件，搭配無人機、載具等，甚至可以於消防事故現場優先使用，降低消防人力親進火場的危險性。

鈺創力拚轉型，雖然今年前 4 月營收全部呈現負成長，但法人預估，今年相關研發費用大部份已在前 4 月認列使用，第 2 季起有機會虧損降低，業績開始轉為正成長，新品效益今年就可望兌現。

盧超群認為，今年台灣半導體產值成長可達雙位數，透過異質性整合，將讓台灣半導體產業走進下一個時代，擺脫摩爾定律。

鈺創今天對外公布的新品如 4Kx2K 工業 360 眼，以及 3D 深度圖相機，都將在今年 Computex 展中亮相。