全球協防伊波拉 WHO估需2600萬美元資金

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）台灣欲捐100萬美元給世界衛生組織（WHO）作為對抗伊波拉病毒的基金，事實上因應伊波拉疫情正需要龐大資金，據WHO預估未來3個月需要2600萬美元資金。
蔡總統26日表示，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。
外交部長吳釗燮今天則說，正在了解捐款方式，2014年也曾捐款，但WHO不收，當時透過美國疾病管制局的基金會轉交。
WHO近日已發出警告，剛果民主共和國的伊波拉疫情明顯「有擴大可能」。自5月8日爆發疫情至今，已出現58起病例；WHO秘書長譚德塞（Tedros AdhanomGhebreyesus）強調疫苗接種將是控制這次疫情的關鍵。
據WHO5月21日新聞稿表示，為因應剛果伊波拉疫情，未來3個月WHO和合作夥伴需要2600萬美元資金。
目前WHO除從緊急事件突發基金中撥出200萬美元外，另獲得包括來自義大利、聯合國中央緊急基金（UNCERF）、全球疫苗與預防注射聯盟（GAVI）美國國際開發總署（USAID）及英國國際開發部（DFID）等單位獲得資助。但WHO尚未再進一步說明資金缺口。（編輯：高照芬）1070528