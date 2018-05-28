全球協防伊波拉 WHO估需2600萬美元資金

（中央社記者唐佩君布魯塞爾28日專電）台灣欲捐100萬美元給世界衛生組織（WHO）作為對抗伊波拉病毒的基金，事實上因應伊波拉疫情正需要龐大資金，據WHO預估未來3個月需要2600萬美元資金。

蔡總統26日表示，伊波拉病毒又在非洲蔓延，雖然台灣無法正式參與世界衛生大會（WHA），但台灣還是有決心為世界衛生有所貢獻，因此將捐100萬美元給世界衛生組織（WHO），作為對抗伊波拉病毒的基金。

外交部長吳釗燮今天則說，正在了解捐款方式，2014年也曾捐款，但WHO不收，當時透過美國疾病管制局的基金會轉交。