台灣消防員國際賽優等 證明車禍救援國際水準

法國「車禍救援與創傷脫困競賽」（EXTRACTIONCHALLENGE 2018）26日舉辦，昨天凌晨由鄭建德率領的台灣團隊在競賽中奪得優等，在台灣的消防人員立刻在臉書上PO文「這群人不是特別人，就是在大家身邊的基層消防員」，屏東縣長潘孟安也在臉書上PO文「從救災技術與世界接軌，證明台灣的實力。」

（中央社記者郭芷瑄屏東縣28日電）屏東縣消防局特搜大隊長鄭建德與6名各縣市消防員組隊，參加26日在法國舉辦的「車禍救援與創傷脫困競賽」奪得優等，鄭建德今天表示，證明這個團隊的車禍救援已達國際前列水準。

7名消防員除了鄭建德外，還有屏東特搜大隊小隊長洪柏軒、新北市消防局小隊長方偉至、桃園市消防局小隊長陳宥佐、台中市消防局隊員蔡忠陵及沈文煜、彰化縣消防局分隊長王佑仁，他們以自費前往法國。

鄭建德以Line透過屏東消防局表示，「詢問法國消防隊員，人家也不認識台灣，因此用地圖秀給他們看。廠商熱心贊助隊員操作服的臂章也印上國旗，要讓國外看到亞洲台灣也非常重視救援、尊重生命，隊員也自費製作一批T-shirt分送國外友人。」

鄭建德表示，領獎後他們也攤開國旗合影，開心地說「台灣、我們來自台灣」，「能跟兄弟們一起在國際賽，用實力贏得國際讚賞及尊重，謝謝背後支持我們的家人，願意讓我們自費，來證明這個團隊的車禍救援已達國際前列水準。」

鄭建德並說，由於國內過去曾有「搞軌案」，這趟行程隊員還將前往葡萄牙學習重型救援，例如火車、高鐵、巴士、捷運車廂的救援破壞，如何第一時間到現場破壞和人命搶救，每個人都是自費約新台幣5萬、6萬元，多數隊員還要用自己的假。

鄭建德說，賽前3個月中，由屏東大衛環保汽車無償提供廢棄車，其他縣市的團隊成員來來回回的南北奔波，在南台灣的烈日下進行練習，終能讓台灣的國旗在世界飄揚。

屏東縣消防局長許美雪說，屏東縣在九二一地震後成立特搜大隊，鄭建德是第一任大隊長至今，特搜大隊成立後，前往新加坡受訓，參與過的救災包括台北納莉颱風風災、南投的桃芝颱風、恆春大地震，台南強震、花蓮地震；國外則有印尼、薩爾瓦多地震等。

許美雪說，屏東縣政府曾在去年舉辦全國車體破壞比賽，鄭建德得知法國競賽消息後，就告訴她想參加比賽，由於申請公費程序麻煩，所以7名消防員全部自費，屏東消防局給鄭建德及洪柏軒公假參賽。（編輯：李錫璋）1070528