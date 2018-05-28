研調：NAND Flash品牌廠Q2營運持穩 下半

研調機構 TrendForce 旗下記憶體儲存研究 (DRAMeXchange) 今 (28) 日表示，預期第 2 季 NAND Flash 品牌廠營收表現將持穩，而下半年在傳統旺季啟動，加上蘋果新機備貨的需求助攻下，NAND Flash 價格可望回穩，並在 OEM 廠採用更高容量產品帶動下，可望推動 NAND Flash 需求穩健向上。

2018 年第一季隨著需求進入淡季循環，價格向下修正，第一季 NAND Flash 品牌廠營收季減 3%；預期下半年旺季推升價格回穩。

從今年首季表現來看，DRAMeXchange 指出，由於第 1 季為需求淡季，價格向下修正，NAND Flash 品牌廠營收季減 3%，而第 2 季市場仍處於小幅供過於求，eMMC/UFS、SSD 等合約價持續下跌，但在供應商盼以更具吸引力報價刺激高容量產品的位元需求成長下，預期營收表現仍可持穩。