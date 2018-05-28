五福看旅遊市場 成長動能在東南亞、歐美

旅行社業者五福 (2745-TW) 今 (28) 日召開法說會，五福總經理謝宏明指出，今年積極推升東南亞獎勵旅遊、歐美長程旅遊的營收占比增加，以更多元布局旅遊市場；同時正拓展實體營業據點，年初至今已開展 3 家新門市，預計年底前再增 3 家，屆時全台門市可達 25 家，藉此增強直售比例。

五福第 1 季來自東北亞 (日韓) 市場營收占比 53%，但較去年全年下滑 7 個百分點，反而是東南亞成長 8 個百分點至 19%，歐美長程線也持續成長 3 個百分點至 13%，顯示分散風險與多元布局的策略，效益逐漸顯現。