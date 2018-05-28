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五福看旅遊市場 成長動能在東南亞、歐美

鉅亨網2018/05/28 17:56
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旅行社業者五福 (2745-TW) 今 (28) 日召開法說會，五福總經理謝宏明指出，今年積極推升東南亞獎勵旅遊、歐美長程旅遊的營收占比增加，以更多元布局旅遊市場；同時正拓展實體營業據點，年初至今已開展 3 家新門市，預計年底前再增 3 家，屆時全台門市可達 25 家，藉此增強直售比例。

五福第 1 季來自東北亞 (日韓) 市場營收占比 53%，但較去年全年下滑 7 個百分點，反而是東南亞成長 8 個百分點至 19%，歐美長程線也持續成長 3 個百分點至 13%，顯示分散風險與多元布局的策略，效益逐漸顯現。

另一方面，五福預計年底再增加 3 家門市 全台可達 25 家，可藉此增強直售比例，同時，五福也加強與企業商務合作，推廣東南亞獎勵旅遊的市場。

謝宏明表示，目標至 2020 年日本線占營收比重降至 40%，而單位獲利較日本線高的歐美長程線，則做為成長主力，他強調，長程旅遊設定在中價位，藉此觸及更多客源，力拚 2020 年長程線營收比重上看 20%。

五福前 4 月合併營收 21.41 億元，年增 4.1%，其中，4 月營收創單月次高。法人認為，五福今年積極擴展營運據點、加強同業以及電商合作可擴大接觸新客群的觸角，再加上企業戶獎勵旅遊挹注，今年業績穩定成長可期。

五福股價日 K 線圖。
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