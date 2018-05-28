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中央社

陸環保督察工作啟動 嚴禁地方政府停產令

中央社2018/05/28 17:54
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社台北28日電）中國大陸生態環境部今天表示，將啟動第一批中央環境保護督察行動，期間嚴格禁止被督察地方採「一律關停」等敷衍應對作法，堅決避免集中停工停業停產等簡單粗暴行為。

中新社報導，第一批中央環境保護督察「回頭看」近日將全面啟動。已組建6個中央環境保護督察組，將對河北、河南、內蒙古、寧夏、江蘇、江西、廣東等10省區展開督察工作。

生態環境部稱，為防止一些地方政府在督察進駐期間，不分青紅皂白地實施集中停工停業停產行為，要求地方在整改工作中要制訂可行方案，堅持依法依規，加強政策配套，嚴格禁止「一律關停」、「先停再說」等敷衍應對作法，堅決避免集中停工停業停產等簡單粗暴行為。

生態環境部表示，對於工程施工、生活服務業、養殖業、工業園區及企業、採砂採石採礦等易出現環保「一刀切」的行業或領域，在邊督邊改時要分類施策。

報導說，中央環境保護督察組將把環保「一刀切」，作為生態環境領域形式主義、官僚主義的典型問題納入督察範疇，對問題嚴重且造成惡劣影響的，嚴格督察問責。

2017年底，中國江蘇省昆山市為改善河流水質，突然對270家企業發出「停產令」，要求被點名的企業自2017年12月25日到2018年1月10日全面停產，引發兩岸企業高度關注後，昆山又稱暫緩實施。（編輯：翟思嘉/林克倫）1070528

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