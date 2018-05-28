可口可樂125年首推酒類飲料 日本獨賣

（中央社東京28日綜合外電報導）飲料大廠可口可樂（Coca-Cola）今天在日本推出歷來第一款酒類飲品，一種檸檬口味的氣泡調酒，打算搶搭這一波在日本買氣上漲、尤其受年輕女性喜愛的Chu-Hai氣泡酒熱潮。

法新社報導，來自美國的可口可樂儘管在1970年代曾涉入酒類業務，可口可樂日本分公司總裁賈杜諾（Jorge Garduno）說，這是可口可樂公司125年歷史上一次「獨特」的嘗試。

從今天起，消費者在日本南部的九州就能買到三種名為「檸檬堂」的飲料，酒精含量分別是3%、5%、7%。每罐350毫升，售價150日圓（約新台幣41元）。