台灣ETF技術領先！元大投信助攻馬來西亞催生第一檔

搭配政府新南向政策發展，元大投信繼擔任泰國資產管理公司 ETF 顧問後，再傳捷報！元大投信今 (28) 日宣布，去年受馬來西亞交易所 (Bursa Malaysia) 邀請交流創新 ETF 發展之後，促成元大投信與馬來西亞最大獨立投資銀行肯納格 (Kenanga Investment Bank Berhad) 合作案，由元大投信擔任肯納格旗下資產管理公司(Kenanga Investors Berhad)ETF 技術顧問，催生發行馬來西亞第一檔槓桿型 ETF、以及全球第一檔棕櫚油 ETF，在響應政府新南向政策的同時也開啟了台、馬合作的亞洲 ETF 發展新格局。

元大投信董事長黃古彬表示，今年以來看到臺灣證券交易所搭配新南向政策，陸續到東協國家進行招商，事實上，元大投信於 2010 年擔任泰國當地資產管理業龍頭之一的泰京資產管理公司（Krung Thai Asset Management, KTAM）發行 ETF 以來，陸續協助大陸合資公司華潤元大基金公司於 2015 年在深圳發行中創 100 ETF，2016 年因台韓通合作，擔任韓國未來資產 (Mirae) 顧問，在韓國發行台股 ETF，2017 年擔任易方達 (香港) 發行槓桿 / 反向型 ETF 顧問。

黃古彬指出，今年元大投信也積極與集團旗下元大印尼資產管理公司交流，希望協助於印尼當地發行 ETF，這不僅凸顯元大投信在台灣發展 ETF 的技術創新、服務創新等能力在亞洲市場獲得肯定之外，且更代表全球 ETF 發展趨勢持續成長的態勢不變下，台灣 ETF 市場在主管機關致力推動創新產品發展下，近幾年的快速成長已經吸引其他亞洲國家學習成功經驗，因此東協國家開始致力於研究法規開放、搭配活絡市場相關措施，希望推動 ETF 發展，跟上全球投資趨勢浪潮。

元大投信總經理劉宗聖表示，馬來西亞目前 ETF 發行檔數僅有 8 檔，且主要是以固定收益型為主，馬來西亞交易所近一、二年在推動 ETF 發展上不遺餘力，希望推動槓桿 / 反向型 ETF，也曾多次來台灣交流相關市場機制以及應建立之市場配套措施，這次馬交所、肯納格投資銀行共同催生馬來西亞第一檔槓桿型 ETF、以及全球第一檔棕櫚油 ETF，並由元大投信擔任肯納格資產管理公司 ETF 技術顧問，感到相當榮幸與引以為傲，因為這是對於元大投信 ETF 發展的國際化能力再度肯定。

劉宗聖指出，肯納格投資銀行在馬來西亞目前是最大獨立投資銀行，在股票經紀業務、期貨與衍生性商品交易的市場佔有率在馬來西亞當地市場都佔有一席之地，這對於未來發行槓桿型 ETF 發展相對有利，更重要的是，肯納格投資銀行以及旗下資產管理公司，在創新商品的發展上相對於其他馬來西亞金融同業積極，這也是今年有機會在發行馬來西亞第一檔槓桿型 ETF、以及全球第一檔棕櫚油 ETF 上，拔得頭籌的重要關鍵。

劉宗聖表示，未來肯納格將以吉隆坡綜合 30 指數 (KLCI 30) 發行槓桿型 ETF，由於馬來西亞是全球主要棕櫚油產地，其產量與出口量分別佔全球約 50%，未來馬來西亞發行棕櫚油 ETF 之後，若有機會也可以引進台灣，雙向交流產品發展，希望共創亞洲 ETF 發展新格局。