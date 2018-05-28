暑假前到台東旅遊 每團最高補助3萬元

觀光局於5月21日已發布「交通部觀光局東部海岸國家風景區管理處補助旅行業推廣台東縣旅遊實施要點」，凡是依法組團安排於非例假日，2天1夜以上，20人以上派有專人隨團服務，且行程安排包含國家風景區之景點的旅行團，均可適用此辦法。

立法委員劉櫂豪今天表示，今年4月中旬他針對台東縣暑假前旅遊淡季的觀光振興措施，與觀光局長周永暉協商，要求周永暉提出具體作為，觀光局於5月21日已頒佈相關措施。

住宿費，每位團員每日最高補助新台幣500元；交通費，每團每日交通費用補助1/2（每日最高6000元），如安排蘭嶼、綠島旅遊，每團另外加計往來飛機或船票最多1/2。每家旅行業最多申請5團為限，每團最高補助3萬元。

自由行部分，平日3人以上同行，連續2晚住宿同一間旅宿者，可享有第2晚免費的優惠，活動僅適用於旅客直接向旅宿業者訂房。參加公司行號、機關團體及旅行社安排之旅遊團體，或透過旅行社及國內外訂房網站訂房者，不適用本活動。

劉櫂豪提醒遊客，這活動辦法追溯至5月15日，至6月30止，須使用台東縣合法觀光旅館、旅館或民宿。（編輯：陳怡璇/李錫璋）1070528