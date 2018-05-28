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是否推敬老卡小額消費 柯文哲：可討論

中央社2018/05/28 17:59
中央社 地方 / NOWnews
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（中央社記者黃麗芸台北28日電）多位台北市議員今天質詢指出，北市敬老卡擴大使用政策成果不彰，要求開放可使用小額消費。台北市長柯文哲表示，可規劃擴大敬老卡使用範圍，但執行細節仍須研討。

柯文哲下午列席台北市議會市政總質詢與答詢，做上述表示。

親民黨籍台北市議員林國成指出，柯文哲取消重陽敬老津貼後，雖然提出包括老人共餐和敬老卡等多項相關老人政策，卻成效不彰，直指去年10月改推敬老卡新台幣480元擴大使用政策，結果實際平均使用率僅3成，立意良善卻未被長者接受。

同黨籍市議員黃珊珊也說，敬老卡雖擴大可用於大眾運輸和台北市政府轄下場館門票，但有許多老人行動不便難出門，根本是「看得到卻沒在用」，建議應擴大適用範圍，並舉例可開放限制性購買生活必需品，提高使用率，也讓長者真的用得到。

同質詢組的無黨籍市議員陳政忠和李慶元則表示，盼敬老卡的部分額度可真正落實用到長者身上，並指敬老卡預算估計為20億元，但實際只編7億元，質疑北市府敬老卡政策是玩假的。

柯文哲答詢表示，政策要有引導作為，當初用意是希望鼓勵長者多出去走走，且擴大使用在公共運輸「是左手交右手」，對北市府財政影響不大，但若擴大使用在小額民生用品消費，錢就會流到民間廠商。

「擴大敬老卡使用範圍沒問題」，柯文哲說，但執行細節必須先經過精算，同時經內部研究、討論後確認，目前還無法確定相關時程，因為政策不能亂開支票。（編輯：張芷瑄/管中維）1070528

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