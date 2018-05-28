戶政更Easy　高市府為銀髮族開辦智慧型手機應用班

為讓社區銀髮族居民瞭解智慧型手機app應用發展與未來趨勢，阿蓮社區發展協會於日前在阿蓮里老人活動中心暨文化學習中心開辦智慧型手機應用班，阿蓮戶所主任沈秀美得知此訊息，隨即接洽阿蓮社區發展協會理事長潘怡璋，希望能結合該班推廣戶政線上e指通app預約申辦相關操作，由秘書鄭青峰負責主講app應用教學課程，讓社區居民更加充實智慧型手機相關應用知識，到場的婆婆媽媽也感到新奇和驚訝，覺得社會已經進步到可以用手機申辦政府機關業務，甚至可以跨域跨區申辦、預約、取件，足見智慧型手機正值燦爛及多元的應用於各個生活層面。

沈秀美說，通常民眾申辦戶籍登記須至戶政機關申請、候件、取件，為讓戶籍登記申辦便捷快速，推動高雄市戶政線上e指通，改造申辦流程，讓民眾透過e指通隨時隨地線上申辦戶籍登記，將申請資料連同應附繳證件掃描或以相機拍照影像檔上傳作業系統完成登記，再前往戶政機關取件，縮短申辦等候時間。運用行動裝置，讓戶籍登記變得輕鬆簡單。

協會理事長潘怡璋表示，阿蓮里老人活動中心暨文化學習中心其使命係為提供長者及來賓優質的活動場地、閱讀環境。讓銀髮族能夠活到、老學到老，樂齡學習開拓視野，接觸科技智慧型手機的運用。阿蓮戶政主任沈秀美表示，「高雄市戶政線上e指通」APP在線上申辦服務項目為戶籍謄本、國民身分證掛失、國民身分證補領、協尋親友、戶口名簿補發等服務，同時開放線上預約、戶政資訊及尋找戶所等功能，可以節省候件時間及預約隨到隨辦，讓申辦手續變得更簡單，也省時省力，亦可就近選擇戶所申辦或預約取件的特點，亦帶來了跨地域的便利性，歡迎市民多加利用。

