期貨商：若未一鼓作氣衝高 台股恐區間震盪

（中央社記者潘智義台北28日電）群益期貨經理林致彬表示，台股短線可能衝高，突破前波高點11270點，但若無法一鼓作氣衝高，則指數恐在10500點至11000點來回震盪。

林致彬今天在「第一屆群益期貨全球衍生性商品顧問培訓」記者會後受訪指出，美股連3天收長長的下影線，反映美國總統川普對川金會的反覆情緒，但反覆的力道已轉弱，代表川金會逐漸成形。

他說，台股近日守穩在11000點附近，並未呈現弱勢，所以未來2天有機會突破前波高點11270點，若無法一鼓作氣衝高，3至5天仍落在11000點之下，則台股氣勢弱化，可能在10500點至11000點之間來回震盪。