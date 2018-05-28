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新北市公共自行車險標出 雙北6月無縫上路

中央社2018/05/28 18:11
中央社 財經 / NOWnews
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（中央社記者蔡怡杼台北28日電）新北市公共自行車第三人責任保險今天開標，由國泰產險得標，民眾自6月1日開始，騎乘雙北市公共自行車若撞到人導致第三人受傷、死亡時，都有最高新台幣200萬元的理賠保障。

近年在政府大力推展自行車軟硬體建設及運動風氣下，帶動民眾騎乘自行車的風潮，然而，自行車交通事故肇事件數呈現遞增趨勢，根據內政部警政署統計，自行車肇事件數由民國99年5113件遞增至103年的7713件，死亡及受傷人數也由99年的48人、7382人分別增加至103年的53人、1萬1041人。

在金融監督管理委員會以及產險公會多年努力下，公共自行車險今年陸續在全國各地推動，新北市公共自行車第三人責任保險今天下午5時30分開標，由國泰產險以372.8萬元得標新北市1.6萬輛的公共自行車第三人責任險，保險期間為今年6月1日起至今年底。

而國泰產險於今年5月初標得台北市1.3萬台公共自行車第三人責任保險，保險合約亦從6月1日起算，即民眾未來騎乘雙北市的公共自行車時，若撞到人導致第三人受傷、死亡時，這時候國泰產險的公共自行車第三人責任險最高理賠200萬元。

國泰產險表示，目前台北市公共自行車有1.3萬台，新北市則有1.6萬輛，未來民眾騎乘車牌為「A」開頭，代表台北市的YouBike以及車牌開頭「F」代表新北市公共自行車時，若撞到人導致對方受傷或死亡時，都享有第三人責任險的保障。（編輯：蘇志宗）1070528

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