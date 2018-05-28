新北市公共自行車險標出 雙北6月無縫上路

（中央社記者蔡怡杼台北28日電）新北市公共自行車第三人責任保險今天開標，由國泰產險得標，民眾自6月1日開始，騎乘雙北市公共自行車若撞到人導致第三人受傷、死亡時，都有最高新台幣200萬元的理賠保障。

近年在政府大力推展自行車軟硬體建設及運動風氣下，帶動民眾騎乘自行車的風潮，然而，自行車交通事故肇事件數呈現遞增趨勢，根據內政部警政署統計，自行車肇事件數由民國99年5113件遞增至103年的7713件，死亡及受傷人數也由99年的48人、7382人分別增加至103年的53人、1萬1041人。