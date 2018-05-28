憂排擠預算 林佳龍盼降低地方自籌款

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府爭取中央前瞻基礎建設補助，到3月獲核定89億多元，市長林佳龍今天更建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面，以免造成預算的排擠。

市府研考會指出，林佳龍上任後成立「中央計畫型補助款推動小組」及設置台北聯絡處（北辦），目前已有豐碩成果，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等已納入前瞻計畫軌道建設，水環境建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、數位建設也有多項獲中央補助款。

研考會主委柳嘉峰指出，106年3月行政院公布前瞻基礎建設計畫後，經台中市府各機關積極爭取及台中市府設置台北聯絡處（北辦）協助之下，中央目前共匡列台中市府各項前瞻基礎建設共971億8728萬元，截至今年3月底，台中市府爭取的前瞻基礎建設「第一期特別預算」共獲中央核定89億1720萬元。