NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
中央社

憂排擠預算 林佳龍盼降低地方自籌款

中央社2018/05/28 18:13
中央社 地方 / NOWnews
中央社 地方 / NOWnews

（中央社記者郝雪卿台中28日電）台中市政府爭取中央前瞻基礎建設補助，到3月獲核定89億多元，市長林佳龍今天更建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面，以免造成預算的排擠。

市府研考會指出，林佳龍上任後成立「中央計畫型補助款推動小組」及設置台北聯絡處（北辦），目前已有豐碩成果，包括大台中山手線、捷運藍線、捷運綠線延伸彰化等已納入前瞻計畫軌道建設，水環境建設、城鄉建設、因應少子化友善育兒空間建設、數位建設也有多項獲中央補助款。

研考會主委柳嘉峰指出，106年3月行政院公布前瞻基礎建設計畫後，經台中市府各機關積極爭取及台中市府設置台北聯絡處（北辦）協助之下，中央目前共匡列台中市府各項前瞻基礎建設共971億8728萬元，截至今年3月底，台中市府爭取的前瞻基礎建設「第一期特別預算」共獲中央核定89億1720萬元。

除了前瞻建設外，林佳龍表示，也要對應中央政策研提專案計畫，並積極聯繫安排中央部會、行政院，甚至總統府長官實地視察，展現台中建設成果，一步步實現這個城市的未來發展願景。

林佳龍更進一步建議中央，降低各項計畫型補助款地方自籌款比率，尤其在社福方面預算。

林佳龍舉例指出，例如衛福部「中低收入失能老人機構公費安置費」僅補助台中市16%，高達84%需編列地方配合款，造成市庫財政負擔，也減損中央補助地方的美意，對於財政能力較不佳的縣市更可能產生「看得到，吃不到」的窘境，而對台中市而言，則恐造成社福預算的排擠。（編輯：吳佳穎/李錫璋）1070528

美中協商後 人民幣中間價...不等國民黨竹縣民調 林為洲...

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan