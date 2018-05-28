iPhone X傳新災情　相機無故破裂蘋果不埋單

蘋果 iPhone X 近日傳出新災情！據科技媒體《 9to5Mac 》報導，一台要價近四萬元台幣的 iPhone X 在過去數個月內，已傳出多起後置相機無故破裂災情，且送修過程中，蘋果以相機毀損不包含在保固範圍內為由，要求使用者自行埋單。
多位 iPhone X 使用者聲稱，在開始使用 iPhone X 沒多久後，就發現相機出現裂痕及毀損，且這些案例都未摔到或刮到，事後送修卻被要求支付 549 美元（折合台幣約 16,550元）的高額維修費用，讓使用者大感不滿。
事實上， iPhone X 的後置鏡頭採藍寶石鏡頭，自 iPhone 7 啟用以來便屢遭質疑，儘管蘋果聲稱藍寶石已是最堅硬的材質，其硬度約在 9 ，然而在多項評測中，藍寶石相機卻難抵硬度 6 、 7 的刮痕測試，蘋果對此解釋的真實性一直備受質疑。
除了相機災情外， iPhone X 日前也傳出螢幕「綠線」，以及在低溫環境下觸控失靈等問題。另採用 OLED 螢幕的 iPhone X 雖具備反應快、色彩對比鮮明、省電等優點，卻同時有較高機會出現螢幕烙印問題。儘管上市至今尚未傳出烙印災情，但蘋果坦言，螢幕烙印終究會發生於 iPhone X 上，僅是時間早晚問題。