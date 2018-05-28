iPhone X傳新災情　相機無故破裂蘋果不埋單

蘋果 iPhone X 近日傳出新災情！據科技媒體《 9to5Mac 》報導，一台要價近四萬元台幣的 iPhone X 在過去數個月內，已傳出多起後置相機無故破裂災情，且送修過程中，蘋果以相機毀損不包含在保固範圍內為由，要求使用者自行埋單。

多位 iPhone X 使用者聲稱，在開始使用 iPhone X 沒多久後，就發現相機出現裂痕及毀損，且這些案例都未摔到或刮到，事後送修卻被要求支付 549 美元（折合台幣約 16,550元）的高額維修費用，讓使用者大感不滿。