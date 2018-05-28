助社區發展　高市府辦理社區經濟發展經驗分享會

世界各國正吹起「社區經濟發展」風潮，希望能藉以讓社區自主及互助，為讓高雄社區與國際成功經驗接軌，社會局昨(27)日舉辦「自主與互助—印度社區經濟發展與培力經驗分享會」，邀請3位MCC社區實務工作者，分享多年推動社區經濟發展的培力與陪伴印度經驗，讓高雄市社區更具創新思維。 高雄市截至107年4月底共有756個社區發展協會，培養社區有自主能力並組成互助網絡，落實社區在地照顧與推動多元福利服務，是各個社區努力的方向。世界各國近年來嘗試用「社區經濟發展」方式解決上述議題，而印度馬德拉斯基督學院（簡稱MCC）在印度正以此方式，積極輔導在地居民組成互助團體，培養生活技能，使其能自立，改善婦女、貧窮、家暴等問題，更進一步回饋落實社區照顧。 高雄市特地舉辦「自主與互助—印度社區經濟發展與培力經驗分享會」，邀請3位MCC社區實務工作者來分享經驗，分享會上 Ms. Jessely Jonhson提到，印度社會因階級制度、貧窮問題所造成的不平等及各種社會問題，透過輔導在地居民組成儲蓄互助團體，如在當地花卉市場，在地居民組成編製花卉裝飾互助團體，藉此逐步脫離貧窮，也讓他們有能量開始重視及改善社區婦女、兒少、家暴、照顧等議題，以自主及互助的精神，回饋照顧在地弱勢族群。

高市社會局近幾年透過社區需求調查、社區技能學堂、區域培力計畫等方式，培養社區有自主能量執行社會福利服務方案，如社區照顧關懷據點、身障樂活補給站、兒少關懷據點、社區自主防災、家暴預防等，並以區域為概念，協助社區間建構協力機制，減少單打獨鬥困境，但社區發展是以永續為目標，如何讓社區能持續推動，永續經營，則需借鏡其他經驗給與啟發。

高市社會局長姚雨靜表示，高雄市社區發展工作近幾年努力推動福利化社區旗艦型計畫協力機制的建立，如在大寮區「幸福大寮 愛在飛揚─社區共好穩達達」福利社區化旗艦型計畫的推動，及成立寮樂趣師資團隊，透過中興社區、後庄社區等穩定型社區以母雞帶小雞的精神，社區間互助協力、經驗分享，新增了4個社區照顧關懷據點，讓社區福利照顧網絡綿密伸展，此次的分享會，讓社區更拓展思維與方法，重新了解社區需求，找到更多能量永續自主推動社區照顧，讓每個社區居民都能在地化地受到照顧，以社區力量轉動大幸福。

