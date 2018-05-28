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中央社

欲強制遣返 美飛行教練綁架中國學生被捕

中央社2018/05/28 18:21
中央社 國際 / NOWnews
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（中央社加州雷丁28日綜合外電報導）美國北加州一名飛行教練及其助手涉嫌綁架中國學生石添書（TianshuShi，音譯），企圖強制將他遣返回中國。警方獲報後連忙於當地機場攔下3人，並逮捕兩名綁架嫌犯。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，IASCO飛行訓練學校教練麥康基（Jonathan McConkey）被控與助理霍瑟（Kelsi Hoser）一同策畫和執行綁架。

雷丁（Redding）警察局發布聲明表示，兩嫌24日晚上曾警告21歲的石添書，「他們要把他送回中國」。

兩嫌隔日上午來到石添書的住處，「麥康基當時毆打石添書，還揚言如果石添書不跟他們走的話，他們就要對他施暴」。

石添書擔心人身安危，便與麥康基及霍瑟一同離開，但離開前設法打電話給在上海的弟弟求助。

石添書的弟弟急忙通知雷丁警察局，警方趕赴雷丁市立機場後發現3人。麥康基及霍瑟因涉嫌密謀綁架被捕。

石添書告訴「雷丁探照燈記錄報」（ReddingRecord Searchlight），他不知道自己被綁架的原因。但兩個月前，石添書曾被禁飛，他懷疑是因為英文不佳。

石添書說，當麥康基及霍瑟抵達他的住處時，他決定錄下3人對話。

根據錄音內容，一名男子說：「不管有沒有帶行李，你都要離開。」

另一名女子則先以中文與石添書交談，然後改用英語說：「請說英語，你會說英語嗎？如果你不會說英語，你就不能留下。」

女子告訴石添書，他由兩人監護，男子接著說：「美國政府現在要你離境，懂嗎？」

石添書持有效期限一年的M-1簽證，他已待在美國約7個月。（譯者：鍾佑貞/核稿：劉學源）1070528

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