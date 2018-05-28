狠！分屍男遭起底已婚劈腿　被爆「暴打前妻還軟禁」

新北市板橋區發生駭人分屍案， 28 歲的朱姓男子疑似與台大畢業的黃姓女友爭吵，將她殺害後分屍裝進 7 包塑膠袋內，朱男今（ 28 ）日上午因畏罪上吊輕生。死者哥哥曾在臉書社團「爆料公社」發文尋找妹妹下落，有網友看到貼文後爆料，自己的姊姊是朱男前妻，結婚期間不僅遭毆打至嚴重瘀青，甚至控制行動、囚禁她，並曝光當時的傷勢照，畫面怵目驚心。

該名網友出面指控「我姊姊也是受害者！」並表示當時姊姊被逼迫登記結婚，之後朱男開始出現暴力傾向，「打她頭、灌她肚子，把她二頭、三頭肌打到嚴重瘀青還不讓我姐去學校」；此外，朱男甚至囚禁她、不讓她用手機，直到有次逛賣場時才趁機逃跑成功，並以「配偶」身分申請家暴保護令，事後姊姊也向法院提告要求賠償，目前案件仍在審理中。