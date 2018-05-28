狠！分屍男遭起底已婚劈腿　被爆「暴打前妻還軟禁」

新北市板橋區發生駭人分屍案， 28 歲的朱姓男子疑似與台大畢業的黃姓女友爭吵，將她殺害後分屍裝進 7 包塑膠袋內，朱男今（ 28 ）日上午因畏罪上吊輕生。死者哥哥曾在臉書社團「爆料公社」發文尋找妹妹下落，有網友看到貼文後爆料，自己的姊姊是朱男前妻，結婚期間不僅遭毆打至嚴重瘀青，甚至控制行動、囚禁她，並曝光當時的傷勢照，畫面怵目驚心。
該名網友出面指控「我姊姊也是受害者！」並表示當時姊姊被逼迫登記結婚，之後朱男開始出現暴力傾向，「打她頭、灌她肚子，把她二頭、三頭肌打到嚴重瘀青還不讓我姐去學校」；此外，朱男甚至囚禁她、不讓她用手機，直到有次逛賣場時才趁機逃跑成功，並以「配偶」身分申請家暴保護令，事後姊姊也向法院提告要求賠償，目前案件仍在審理中。
▲朱男前妻曾向法院申請家暴保護令。（圖／翻攝自爆料公社）
該名網友更爆料，朱男過去有偷竊、在台灣種大麻等前科，「我姐之前跟他在一起的時候他喝醉酒，跟我姐說他本身在美國有搶銀行的罪，還用英文查網路看他美國搶劫的新聞，媽媽花大錢讓他官司死的變活才緩刑，現在逃回台灣。」而朱男確實於 2016 年因運毒被判 3 年 10 月徒刑定讞，原本應在 18 日下午報到服刑，但他未現身。
這樁情殺分屍案駭人聽聞，事實上，黃女生前曾向閨蜜抱怨朱男一直盧、三更半夜大吼還摔東西，當時閨蜜規勸「不要講太多廢話，不然到時候妳被分屍，這段話還要給檢察官」，怎料最後竟一語成讖，令人不勝唏噓。
▲死者生前曾傳訊向閨蜜求救。（圖／翻攝自爆料公社）