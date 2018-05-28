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台股逐筆交易明年上路 中小型券商負擔恐加重

鉅亨網2018/05/28 18:31
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證交所推動明年全面逐筆交易，估計近期就會完成規劃報告並提交金管會，對此，券商公會理事長簡鴻文日前曾指出，逐筆交易對於券商的資本支出負擔將加重，福邦證 (6026-TW) 董事長 (前證交所總經理) 林火燈今 (28) 日也指出，待主管機關開出系統需要的規格就會委託廠商開發相關設備，的確需增加一些支出，同時，他也提醒，逐筆交易由於交易速度更快，對自然人究竟是利還是不利仍有待討論。

林火燈說明，若是改成逐筆交易，長遠來看，各家券商都必須去投資建置和更新交易系統，不過因目前主管機關決策並未出爐、也沒有明確細節，因此，福邦證尚未投入開發，待確定規格開出後，就會立即委託外部廠商開始建置。

另一方面，林火燈指出，逐筆交易的細節還是有待討論，比較多的爭議除了是券商修改系統都要投資之外，主要是逐筆交易使交易速度加快，然而對龐大散戶而言有利或不利，仍有不同聲音。

林火燈看逐筆交易有正面效益，從期貨市場經驗來看，可使價格形成更合理、資訊更透明，但建議主管機關可研擬一些配套，讓散戶受到的不利影響降到最低。

另外，不同於福邦證先等待全部細節出爐再外包開發，康和證 (6016-TW) 表示，相較於同業多採委外開發的模式，自行研發的全新證券電子交易系統已測試成功，且相較委外開發成本大減 90%。

券商公會理事長簡鴻文日前指出，逐筆交易使券商須增設資訊設備，後續還要再增加資訊服務費、連線費等， 憂心中小型券商的負擔加重。

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