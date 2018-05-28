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呂孫綾會勘林口宅　提在地安居、甜蜜新居與和樂共居

記者陳志仁／新北報導2018/05/28 18:47
▲立委呂孫綾指出，目前林口選手村社宅正在如火如荼的進行整建，未來將移交給新成立的國家住宅與都市更新中心進行管理，因此再度安排會勘。（圖／立委呂孫綾辦公室提供）
▲立委呂孫綾指出，目前林口選手村社宅正在如火如荼的進行整建，未來將移交給新成立的國家住宅與都市更新中心進行管理，因此再度安排會勘。（圖／立委呂孫綾辦公室提供）

為落實社宅嘉惠民眾的目的，立委呂孫綾今（28）日邀內政部營建署長吳欣修再度到林口世大運選手村社宅基地，實地了解社宅改建及相關設施的工程進度，並對營建署將公布的林口社宅承租辦法，提出「在地安居」、「甜蜜新居」與「和樂共居」三個面向。

呂孫綾說，林口世大運選手村社會住宅，是第一個、也是目前唯一由中央興辦、管理的社會住宅，具有相當的指標性意義，因此也針對林口社宅辦理會勘、提出質詢；另外，去年也陪同行政院長賴清德視察林口選手村社宅，後續也不斷向行政院提出質詢與建言，希望能夠讓選手村社宅成為林口的新地標。

呂孫綾指出，目前林口選手村社宅的整建，正在如火如荼的進行，未來將移交給新成立的國家住宅與都市更新中心進行管理，因此再度安排會勘；此外，林口選手村社宅應具備「在地安居」、「甜蜜新居」與「和樂共居」三個面向，這也是她對林口選手村社宅的願景。

「在地安居」是要讓林口在地有需要的居民，能夠安心居住；「甜蜜新居」則是讓年輕新婚夫妻或幼兒小家庭，減緩成家壓力，讓林口成為他們的甜蜜新居；「和樂共居」則是著眼於林口既有的在地產業群聚，及未來將成立的林口新創園，讓年輕就業族群或在地的大專院校學生，能夠藉由共享資源的方式和樂共居。

呂孫希望吳欣修能夠以這樣的思考面向，納入未來即將公布的林口選手村社宅承租辦法，讓林口選手村社宅成為全國的典範，吳欣修也當場承諾，在即將公布的承租辦法，一定會納入呂委員的建；呂孫綾也提醒營建署，社會住宅所帶來的入住人口眾多，周邊的相關配套措施，要審慎的規劃，並與地方政府做好協調。

關鍵字呂孫綾內政部營建署世大運選手村社會住宅在地安居
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