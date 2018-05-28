義總統否決疑歐派任經濟部長 歐股開高

巴黎CAC 40指數上漲0.18%，來到5552.75。

法蘭克福DAX 30指數上漲0.16%，來到12959.32。

（中央社巴黎28日綜合外電報導）分析師說，義大利總統馬達雷拉（Sergio Mattarella）否決疑歐派經濟學家出任經濟部長，避免一場可能爆發的歐元區危機後，歐洲股市和歐元今天如釋重負。

馬達雷拉否決薩佛納（Paolo Savona）任命案，激怒了反體制的「五星運動」（Five Star Movement）和極右派「聯盟黨」（League），並使他們提名的新總理孔蒂（Giuseppe Conte）放棄籌組新政府。

馬達雷拉今天料將要求前國際貨幣基金（IMF）官員柯塔瑞里（Carlo Cottarelli）領導臨時政府；義國政治、憲政陷入動盪，提前大選似乎無可避免。

貝倫堡（Berenberg）分析師史密丁（HolgerSchmieding）指出，馬達雷拉「表明他不允許任何可能使義大利邁向與歐洲聯盟嚴重衝突，並可能危及義大利歐元區會員身分的政策」。（譯者：陳政一）1070528