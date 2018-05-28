影／全球首創　女大生發明水電池尿布獲專利

22歲的劉桂萍為了照顧罹患糖尿病的奶奶，花了4年研發內嵌水電池的尿布，讓照護人員可以利用手機應用程式，得知哪一床哪一個病房需要更換尿布。奶奶雖然已經離世，卻能造福更多病患。此發明主要是為了臥床的年長者或病患，畢竟檢查他們身上的尿布是否需要更換，不像檢視幼兒這麼簡單，運用水生電的原理，研發出水電池尿布，讓醫護人員輕鬆應用，減少換尿布的困擾。

大葉大學材料科學與工程學系副教授李弘彬指導醫療器材設計與材料學士學位學程大四生劉桂萍、碩士生陳琨霖，結合「水起電生」的原理與無線傳輸，研發「運用水電池之尿布」，需更換尿布時能自動發訊提醒看護人員，挑戰第117屆巴黎國際雷平發明展（Concours Lepine），榮獲銅獎肯定。



▲大葉大學材料系副教授李弘彬(左)指導醫材學程大四生劉桂萍(中)等人研發水電池尿布，獲得多個獎項肯定。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

李弘彬指出，市面上有遇到尿液會變色的尿布，方便新手父母更換，但檢查年長者或久臥病床患者，並不像檢視幼兒這樣容易，因此「運用水電池之尿布」用聲音搭配手機APP來提醒醫護人員該更換了，一方面讓看護者更方便掌握情況，另一方面減少尿布疹的發生，讓高齡者的生活更舒適。



▲大葉大學醫材學程大四生劉桂萍(左)研發的水電池尿布，巴黎發明展獲頒銅牌。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

這項發明簡化金屬燃料電池架構，以人體的尿液作為電解液來產生電能，接著運用無線傳輸系統發送通知，讓看護人員知道要換尿布了。這項獨步全球的發明目前已取得專利，先後獲得輕金屬創新應用競賽第一名、台北國際發明展最高榮譽鉑金獎、香港創新科技國際發明展銀獎、巴黎國際雷平發明展銅獎。



▲大葉大學醫材學程大四生劉桂萍赴法國參加巴黎發明展。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

醫材學程大四生劉桂萍回憶說，中學時她到醫院照顧糖尿病截肢的奶奶，發現長期住院容易產生尿布疹，因此就讀醫材學程後，她就一直思考如何改善。這個概念從大一開始發想，大二時產品雛形「褥瘡了沒」獲頒輕金屬創新應用競賽「材料替代，輕鬆生活組」第一名，讓她更有信心投入相關研發。



▲大葉大學師生研發「運用水電池之尿布」。（圖／記者陳雅芳攝，2018.05.28）

經過一年多的改良與測試，才讓尿布變得輕薄柔軟，他們也向醫院申請臨床試驗，與護理之家合作，確認產品的可行性；劉桂萍說，我帶著作品到奶奶墳前說，已經完成了，以後想到各國為老人家謀福利，希望她陪我一起完成願望。