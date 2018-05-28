日本阿信故鄉　山形縣知事率團包機首航高雄

市長許立明首先幽默表示，山形在台灣行銷成功、知名度很高，他的太太也知道「山形牛」肉質鮮美、山形的各種酒產更是酒界名品，許市長感謝吉村知事兩年內四度造訪高雄，顯示山形對高雄的堅定友誼，而包機直航的實現，更展開雙方的互惠合作，市府將更積極促進觀光、產業、教育、文化等領域的多元交流，而對於吉村知事力邀高雄前往山形行銷，許市長也當面約定今年一定會前往訪問，行銷高雄觀光也為兩地交流再創高峰。

吉村美榮子知事致詞時一再以「Win Win(雙贏)」期許雙方交流，她表示觀光交流是和平的交流方式，希望未來雙方能共同努力實現兩地的定期直飛航班，促進雙方發展、帶來雙贏。吉村知事並提及今(2018)年1月訪高時品嚐到鮮美的高雄蜜棗，強調高雄和山形間的農產品有著相當高的互補性，期待能在山形的百貨公司設立高雄農產專賣特區，更盼望能看到高雄市府首長直接到山形行銷高雄之美。吉村知事也表達對於民間互動的重視，尤其希望加強在青年世代的交流，加深高雄與山形間的相互理解及互惠合作。

秘書處處長陳瓊華向許市長與吉村知事報告，除了這次包機直航獲得媒體熱烈報導，秘書處居中安排天下雜誌對知事訪問將在6月下旬出刊，有助山形在台灣的行銷，而高雄與山形自前(2016)年簽署友好合作備忘錄後，高雄連續2年參與山形英語冬令營，秘書處皆補助本地弱勢孩子前往開拓國際視野，而明年也預計將有來自山形縣金山町的師生訪高交流。

陳瓊華表示，此次展開的高雄-山形直飛包機，是雙方觀光合作的重要里程碑，不僅是陳菊前市長於任內重點推動的政策之一，也顯示兩地合作的潛力獲得肯定，未來雙方會持續拓展產業、文化各方面互動的廣度和深度，讓高雄與山形的合作前景更加開闊。