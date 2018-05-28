NOWnews Logo
weiboIGFB
總覽政治財經社會運動娛樂新奇生活全球地方旅食健康流行保庇觀點
地方總覽北北基桃竹苗中彰投雲嘉南高屏澎宜花東金馬
即時跑馬燈運動員常出事　教育環境都無可避免好市多推「降溫神器」　網：省電費什麼！麥當勞早餐還隱藏著小祕密
地方

日本阿信故鄉　山形縣知事率團包機首航高雄

記者許高祥／高雄報導2018/05/28 18:49
▲日本山形縣知事拜會高雄市政府。（圖／高市府秘書處提供 , 2018.05.28）
▲日本山形縣知事拜會高雄市政府。（圖／高市府秘書處提供 , 2018.05.28）

回應前市長陳菊今年2月率團訪問日本山形時邀請包機來訪，山形縣吉村美榮子知事於周六(26日)親率該縣的市町村長、觀光物產業者，以及觀光遊客共140人浩浩蕩蕩包機首航高雄，並於今(28)日前往市府拜會，雙方就於山形百貨商場設立高雄農產專賣特區、持續推動兩地定期直飛航班等合作議題達成共識。 

市長許立明首先幽默表示，山形在台灣行銷成功、知名度很高，他的太太也知道「山形牛」肉質鮮美、山形的各種酒產更是酒界名品，許市長感謝吉村知事兩年內四度造訪高雄，顯示山形對高雄的堅定友誼，而包機直航的實現，更展開雙方的互惠合作，市府將更積極促進觀光、產業、教育、文化等領域的多元交流，而對於吉村知事力邀高雄前往山形行銷，許市長也當面約定今年一定會前往訪問，行銷高雄觀光也為兩地交流再創高峰。 

吉村美榮子知事致詞時一再以「Win Win(雙贏)」期許雙方交流，她表示觀光交流是和平的交流方式，希望未來雙方能共同努力實現兩地的定期直飛航班，促進雙方發展、帶來雙贏。吉村知事並提及今(2018)年1月訪高時品嚐到鮮美的高雄蜜棗，強調高雄和山形間的農產品有著相當高的互補性，期待能在山形的百貨公司設立高雄農產專賣特區，更盼望能看到高雄市府首長直接到山形行銷高雄之美。吉村知事也表達對於民間互動的重視，尤其希望加強在青年世代的交流，加深高雄與山形間的相互理解及互惠合作。 

秘書處處長陳瓊華向許市長與吉村知事報告，除了這次包機直航獲得媒體熱烈報導，秘書處居中安排天下雜誌對知事訪問將在6月下旬出刊，有助山形在台灣的行銷，而高雄與山形自前(2016)年簽署友好合作備忘錄後，高雄連續2年參與山形英語冬令營，秘書處皆補助本地弱勢孩子前往開拓國際視野，而明年也預計將有來自山形縣金山町的師生訪高交流。 

陳瓊華表示，此次展開的高雄-山形直飛包機，是雙方觀光合作的重要里程碑，不僅是陳菊前市長於任內重點推動的政策之一，也顯示兩地合作的潛力獲得肯定，未來雙方會持續拓展產業、文化各方面互動的廣度和深度，讓高雄與山形的合作前景更加開闊。

關鍵字日本許立明山形縣阿信
呂孫綾會勘林口宅　提甜蜜新居水電池尿布　劉桂萍巴黎發明展奪銅

相關新聞

了解更多

專題
圖解新聞》中華民國7次修憲史
勞基法五大修正方向　新舊版比一比
圖解新聞》鑑古知今　中華民國特赦史報你知
台人出國這些舉動超丟臉
3步驟、5防漏　行動支付防盜刷
圖解新聞》近五年大專畢業生薪情
好康報報
網頁遊戲旅食樂飆網超省購屋通
講座報名2391-5568
講座報名2391-5568
三國策略大作
三國策略大作
旅遊 美食 玩樂
旅遊 美食 玩樂
把握機會擁有高CP值幸福
把握機會擁有高CP值幸福
一代宗師 和你一戰
一代宗師 和你一戰
FBIGweibotwitterAbout NOWnews

T: +886 2 8797 8775

F: +886 2 8797 8339

11493 台北市內湖區堤頂大道二段 407 巷 32 號 4 樓

今日傳媒(股)公司版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © 2017 NOWnews.com. All Rights Reserved.
免責聲明隱私權聲明著作權聲明
Server in Taiwan