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〈全台供電吃緊〉3類電力概念股出列 法人建議選股回

鉅亨網2018/05/28 18:42
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全台持續高溫，今 (28) 日用電量再度刷新紀錄，創下今年與歷年 5 月最高記錄，且持續亮出供電警戒的橘燈，台灣電力供應嚴峻，估計電力相關概念股將受到矚目。法人指出，盤面上電力相關概念股主要有三族群，包括汽電工程相關、智慧電表，以及太陽能、風力發電等產電節能族群等。

台新投顧副總黃文清表示，電力相關概念股部分，包括第一類為汽電工程相關的公司，例如台汽電、大汽電等；第二類為智慧電表相關族群，例如大同、台達電等，上述兩大類屬於比較首要的電力概念股。

至於第三類則為太陽能、風力發電、LED 等產電節能族群，例如台船、上緯控股、永冠 - KY 等。

黃文清表示，市場整體趨勢是往非核家園走，但電力相關概念部份，雖然具有題材性，但建議投資人還是以關注公司能不能成長為主，因上述產業的產能工具均不相同，因此題材受惠的程度也不一樣。

黃文清說，目前市場多聚焦在漲價題材的科技業，並沒有很大的關注在電力概念股上，除了 3 月政府規劃推動離岸風電，激勵風力發電相關族群上漲之外，其他族群並無太多波動。因此，整體來看，全台供電吃緊，在電力概念股部分，雖具有題材性，但選股還是要回歸基本面，關注每家公司的財務和營運狀況。

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關鍵字太陽能汽電智慧電錶法人headline
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