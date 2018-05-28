全新光電拚VCSEL認證 盼今年開花結果

（中央社記者韓婷婷台北28日電）全新光電耕耘3D感測元件VCSEL用磊晶市場已久，傳出已通過穩懋製程端證認；全新表示，整個認證過程有很多關卡，必須完成最後一關才算真正過關，今年有機會開花結果。

市場傳出全新蘋果手機用的垂直共振腔面射雷射（VCSEL）已通過穩懋製程端認證，目前正往下一個關卡下游模組端進行測試，後續還有封裝等測試關卡。不過法人認為，最難及最關鍵的部分已順利通過，後續問題應不大。

全新光電表示，由於是全新製程的產品，整個認證過程相當漫長，必須一直到最後做到手機裡面，整套製程跑完測試都沒問題，才算真正過關。全新指出，目前只能說還在過程中，第1季才送到穩懋去測試，整個過程需要較長的時間，不過內部有很高的信心會通過，相信只是時間點的問題，今年見到開花結果應有機會。